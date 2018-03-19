Cazın ustaları Antalya Akra’da buluşacak

Dünyaca ünlü sanatçılar ve caz müziğin usta isimleri Antalya Akra Caz Festivali’nde sanatseverlerle buluşuyor. Antalya’da ilki gerçekleşecek festival; modern ve klasik cazın yanı sıra caz müziği; funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Antalya Akra Caz Festivali, 2-12 Mayıs tarihleri arasında Akra Hotels Antalya’nın bahçesine kurulacak açık hava sahnesinde düzenlenecek.

Festivalin ilk konuğu; dünya müziklerini muhteşem bir uyumla harmanlayarak dinleyenlerini Sefarad müziğine uzanan geniş bir coğrafyada yolculuğa çıkaran Yasmin Levy, 2 Mayıs Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşuyor. Gecede ayrıca Akra Jazz Band ile birlikte Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden trompetçi İmer Demirer ve saksafoncu Serhan Erkol sahne alacak.

Funk, soul, hiphop ve elektro müziği, caz müzikle birleştiren Fransız grup Electro Deluxe ise 4 Mayıs Cuma akşamı müziklerindeki enerji ile sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

Festivalin en özel gecelerinden biri de 5 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan; Çıplak Ayaklı Diva olarak hafızalarda iz bırakan Grammy ödüllü efsane isim Cesaria Évora’nın anısına düzenlenen ‘Cesaria Evora Gecesi’ olacak. Gecede; yıllarca bu efsane isimle çalışan Lura, Teofilo Chantre, Nancy Vieira, Lucibella, Elida Almeida gibi Cape Verde’li harika müzisyenlere Cesaria Evora Orkestrası eşlik ediyor.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın; Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinin şiirlerini besteleyerek yaptığı şarkı albümlerinden ilki olan ‘İlk Şarkılar’ ve son albümü ‘Güz Şarkıları’, 9 Mayıs Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak. Fazıl Say’ın piyanodaki cesur ve özgün yorumuna, solist Serenad Bağcan’ın güçlü sesi eşlik edecek. ‘Güz Şarkıları’nda ise yaratıcı bir yorumcu olan Ece Dağıstan piyanoya hayat verirken, Güvenç Dağüstün güçlü sesiyle solist olarak yer alıyor.

Festivalde 11 Mayıs Cuma akşamı ise cazın Türkiye’deki usta isimleri aynı sahnede buluşacak. Türkiye’nin en iyi caz vokallerinden Elif Çağlar, quartet’iyle sahne alırken; aynı gecede yerli müzik sahnesinin en başarılı davulcuları arasında sayılan Ediz Hafızoğlu, ‘Nazdrave & Friends’ adını verdiği projesinde, Türkiye’nin en iyi caz vokallerinden Jülide Özçelik ve Ülkü Aybala Sunat ile birlikte dinleyenlerin karşısında olacak.

Festival, 12 Mayıs Cumartesi akşamı Küba, Porto Rico, Akdeniz ve Fransız ritmlerini cazla harmanladığı canlı ve bir o kadar duygu yüklü şarkıları ve danslarıyla sahnede yüksek enerji yakalayan Fransız şarkıcı Dany Brillant ve öncesinde Türkiye’nin duayen gitaristlerinden Neşet Ruacan’ı konuk eden Akra Jazz Band ile sona erecek.

Antalya Akra Caz Festivali’nin tek konser biletleri 100 TL’den, tüm konserleri kapsayan kombine biletleri ise 450 TL’den Biletix gişelerinden ya da www.biletix.comadresinden alınabilir.