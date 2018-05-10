Can Yücel'e Datçalılar sahip çıktı
Datça’da yıllardır yapılamayan Can Yücel Kültür Sanat Festivali, yeniden hayata geçiyor.
Datça Kültür Sanat Dayanışması’nın girişimi ve Yücel ailesinin onayını da alarak 11-12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festival, esnaftan sanatçısına Datça halkı tarafından imeceyle gerçekleştirilecek. Festival kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak stantlardan da ücret alınmayacak. Bilgi için: http://www.datcakultursanat.org
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