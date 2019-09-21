Bu kez New York'ta
CUMHURBAŞKANLIĞI’nın düzenlediği ‘Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ 23 Eylül’de New York’ta açılacak.
Tüm dünyanın dikkatlerinin ABD’ye odaklanacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı dönemde açılacak olan serginin, dünyanın dört bir yanından New York’a gelecek farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sanatseverler sergiyi, 23 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında New York’ta Wall Street Smithsonian NMAI içindeki Alexander Hamilton U.S. Custom House’da ziyaret edebilecek.
ATAKOĞLU RESİTALİ
Ana eksenini, Ara Güler’in 1950’lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman’dan Federico Fellini’ye, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye, Brigitte Bardot’dan Sophia Loren’e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor. Ayrıca, 2008 yılında yayınladığı Istanbul in Blue albümünün kapağında Ara Güler’in bir İstanbul karesinin yer aldığı, ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu serginin açılış töreninde resital verecek.
SONRAKİ DURAK ROMA
Sergi kapsamında “Ara Güler Üzerine Kültürlerarası Sohbet” başlıklı bir de panel düzenlenecek. Panele Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2017-2019 dönemi Başkanı John Bailey, Phillips Fotoğrafçılık Başkan Yardımcısı Christopher Mahoney, siyah-beyaz kent fotoğraflarıyla ünlü fotoğraf sanatçısı Alexey Titarenko ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç konuşmacı olarak katılacaklar. Ara Güler Fotoğraf Sergisi, New York’tan sonra 5’inci durağında Roma’da Trastevere Müzesi’nde ve ardından Mogadişu’da Türk Büyükelçiliği’nde açılacak.
4’ÜNCÜ SERGİ
CUMHURBAŞKANLIĞI’nın düzenlediği, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle yapılan sergi, geçen yıl vefat eden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabir Ara Güler’in eserlerini dünyanın önemli sanat başkentlerine taşıyor. İlk olarak Londra Saatchi Galeri’de açılan sergi, Paris Polka Galeri’de ve G-20 Zirvesi zamanı Japonya’da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı’nda düzenlenmişti.
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