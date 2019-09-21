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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
ANKARA
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu kez New York'ta

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Bu kez New York'ta

CUMHURBAŞKANLIĞI’nın düzenlediği ‘Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ 23 Eylül’de New York’ta açılacak.

Tüm dünyanın dikkatlerinin ABD’ye odaklanacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı dönemde açılacak olan serginin, dünyanın dört bir yanından New York’a gelecek farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sanatseverler sergiyi, 23 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında New York’ta Wall Street Smithsonian NMAI içindeki Alexander Hamilton U.S. Custom House’da ziyaret edebilecek.

ATAKOĞLU RESİTALİ

Ana eksenini, Ara Güler’in 1950’lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman’dan Federico Fellini’ye, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye, Brigitte Bardot’dan Sophia Loren’e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor. Ayrıca, 2008 yılında yayınladığı Istanbul in Blue albümünün kapağında Ara Güler’in bir İstanbul karesinin yer aldığı, ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu serginin açılış töreninde resital verecek.

Bu kez New Yorkta

SONRAKİ DURAK ROMA

Sergi kapsamında “Ara Güler Üzerine Kültürlerarası Sohbet” başlıklı bir de panel düzenlenecek. Panele Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2017-2019 dönemi Başkanı John Bailey, Phillips Fotoğrafçılık Başkan Yardımcısı Christopher Mahoney, siyah-beyaz kent fotoğraflarıyla ünlü fotoğraf sanatçısı Alexey Titarenko ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç konuşmacı olarak katılacaklar. Ara Güler Fotoğraf Sergisi, New York’tan sonra 5’inci durağında Roma’da Trastevere Müzesi’nde ve ardından Mogadişu’da Türk Büyükelçiliği’nde açılacak.

4’ÜNCÜ SERGİ

CUMHURBAŞKANLIĞI’nın düzenlediği, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle yapılan sergi, geçen yıl vefat eden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabir Ara Güler’in eserlerini dünyanın önemli sanat başkentlerine taşıyor. İlk olarak Londra Saatchi Galeri’de açılan sergi, Paris Polka Galeri’de ve G-20 Zirvesi zamanı Japonya’da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı’nda düzenlenmişti.

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