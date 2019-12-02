‘Bir Kırık Segâh’ın ödül gecesi
MİLLİYET gazetesi tarafından bu yıl 30’uncusu verilen 2019 Haldun Taner Öykü Ödülü, önceki akşam Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenen bir törenle Revna Demirören ve Cemal Demirören tarafından Kamil Erdem’e takdim edildi.
1987’den bu yana Milliyet gazetesinin Haldun Taner’in anısına verdiği ödül, Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Demet Taner, Handan İnci, Nursel Duruel, Metin Celal, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Ömür İklim Demir’den oluşan seçici kurul tarafından, toplumsal bilinçle insanın bireysel dünyasının çatışmasını incelikle yansıtması, dile hâkimiyeti, derin duyarlılığı nedeniyle Kamil Erdem’in ‘Bir Kırık Segâh’ adlı kitabına layık görüldü. 20 bin lira değerindeki ödül, Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenen bir törenle Kamil Erdem’e verildi.
Haldun Taner’i anlatan kısa film gösterimi ile başlayan tören konuşmalar ile devam etti. Törende Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve Haldun Taner Öykü Ödülü Seçiciler Kurulu Başkanı Doğan Hızlan’ın yanı sıra 1995 senesinde Haldun Taner Öykü Ödülünü kazanan Ayşe Kulin, 1990 yılında ödülün sahibi olan Mario Levi ve 1988 yılında ödüle layık görülen Nazlı Eray da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Revna Demirören ve Cemal Demirören, Erdem’e ödülünü takdim etti. Erdem de ödülünü aldıktan sonra bir konuşma yaptı. Ödül töreni, Gülsin Onay’ın verdiği piyano resitali ile son buldu.
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