Bedri Rahmi'yi anlatacak
İstanbul Modern’in tekstilin yaşamın farklı yönleriyle ne kadar ilişkili olduğunu gösteren 'İplikten Çözülenler' sergisinin ilk etkinliğine sanat tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu konuk olacak. Şerifoğlu, 18 Nisan Perşembe günü saat 18.00’deki söyleşide kaybolmaya yüz tutmuş yazmacılığı 'güzel ve faydalı' düşüncesiyle ele alan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun sanat pratiğini izleyicilerle paylaşacak.
Tekstil malzemesini sanatsal ifade aracı olarak kullanan dünyadan ve Türkiye’den 25 sanatçının 50’nin üzerinde çalışmasının yer aldığı 'İplikten Çözülenler' adlı sergi izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.
Serginin ilk etkinliğinde sanat tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu, kaybolmaya yüz tutmuş yazmacılığı “güzel ve faydalı” düşüncesiyle ele alan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun sanat pratiğini izleyicilerle paylaşacak. Şerifoğlu’nun sanatçının yazma üretiminin arka planını ve baskı kalıplarına ait anekdotlarını aktaracağı söyleşisi 18 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşecek.
Eyüboğlu ve yazmaları
Sergide, Türkiye’de resim ile nakış, dokuma ve yazmacılık geleneği arasında bir sentez kurgulayan ilk sanatçılardan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na özel bir yer ayrılıyor. Çok yönlü sanatçının ürettiği yazmalardan bir seçki sergide yer alırken, ürettiği yazma kalıplarının bir kısmı, “İplikten Çözülenler”de ilk defa izleyiciyle buluşuyor. 1958 yılında mimar Turgut Cansever tarafından tasarlanan, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun sanatçı eşi Eren Eyüboğlu’yla birlikte 1975 yılındaki ölümüne kadar ev ve atölye olarak kullandığı mekândan, fotoğraf sanatçısı Ziya Tacir’in çektiği güncel fotoğraflar da sergide yer alan özel alanlardan biri olarak konumlanıyor.
Ömer Faruk Şerifoğlu kimdir?
1967’de Gaziantep’te doğan Ömer Faruk Şerifoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde okudu. Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı’nda “Galatasaray Sergileri” konulu yüksek lisans tezini tamamladı. Şerifoğlu, öğrencilik yıllarından itibaren gazetecilik ve editörlük yaptı. Sultan Abdülaziz, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, Fausto Zonaro, Abdülmecid Efendi, Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı, Fahrelnissa Zeid, Ahmet Yakupoğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Erol Akyavaş ve Gencay Kasapçı gibi sanatçılar için sergiler düzenleyen Şerifoğlu, monografik yayınlar hazırladı. Çeşitli kişi ve kurumların koleksiyonlarını kataloglaştıran Şerifoğlu, sanat ve kültür tarihi bağlamında, geleneksel sanatlardan çağdaş sanatlara çok sayıda yayının gerçekleşmesinde rol aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle