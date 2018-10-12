'Bebeklerin ulusu yok'
Şair Ataol Behramoğlu’nun 'Bebeklerin Ulusu Yok' isimli şiir kitabı sahneye uyarlandı.
Tiyatro Nil tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini Özgürefe Yeşilpınar üstleniyor. Gamze Durmuş, Nihan Ekitöz ve Özgürefe Yeşilpınar’ın oynadığı oyunun tanıtımında şöyle deniliyor: “Şairin de söylediği gibi ‘Bebeklerin Ulusu Yok’… Dünyanın en masum, en saf ve en temiz varlıklarıdır bebekler ve insanoğlunun yarattığı vahşet ortamının en mağdur kimlikleridir.”
Şair Behramoğlu bu eserde, savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, çaresizliğe karşı umudu savunan evrensel bir söz söylüyor. Ekim ayı içerisinde Şişli, Kadıköy ve Beşiktaş’ta sahnelenecek olan tiyatro oyunu, bu evrensel sözü yer yer şiirle, yer yer şarkıyla, kısaca sanatın evrensel diliyle, yeryüzüne barış hâkim oluncaya dek dillendireceğini vaat ediyor.
Oyunun takvimi ise şöyle;
14 Ekim 2018 Pazar saat:18.30 Şişli Black Out Üst Salon (Salon Ş.Art)
21 Ekim 2018 Pazar saat:18.30 Şişli Black Out Üst Salon (Salon Ş.Art)
24 Ekim 2018 Çarşamba saat:20.30 Kadıköy Akla Kara Tiyatrosu
27 Ekim 2018 Cumartesi saat:20.30 Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi
28 Ekim 2018 Pazar saat:18.30 Şişli Black Out Üst Salon (Salon Ş.Art)
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