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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
DOĞAN HIZLAN / dhizlan@hurriyet.com.tr
31.05.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Babıâli’de karşılaşırdık...

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Babıâli’de karşılaşırdık...

Gazetelerin hepsi aynı mahallede olunca insanlar akşamüstleri buluşurlardı. Gerek orada çalışanlar gerek ziyarete gelenler öğle ve akşam yemeklerini Gazeteciler Cemiyeti’nin üstündeki lokantada yerlerdi...

Babıâli Caddesi’nden (Ankara Caddesi) aşağıya inerken ya da Sirkeci’den yukarı çıkarken bütün tanıdıklarla selamlaşırdık. Böylece herkes birbirinin varlığından, durumundan haberdar olurdu. Çünkü aynı semtteki mekânlarda çalışırdık. Gazete idarehaneleri ile yayınevi idarehaneleri birbirine yakındı.
Yazarlar, çevirmenler buraya geldiğinde bütün işlerini görürler, anlaşmalarını yaparlar, kitaplarını teslim eder, evlerine dönerlerdi.
Hangi gazeteler buradaydı?
Akşam, Son Posta, Son Saat, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Yeni Sabah, En Son Dakika, Yeni Gazete, Hür Vatan, Hür Gün, Dünya, Tan, adını hatırlayamadığım birçok gazete...
Semtleri de yakındı; Hürriyet tam Cağaloğlu’nda, Milliyet de Nuruosmaniye Caddesi’ndeydi.
Hepsi aynı mahallede olunca insanlar akşamüstleri buluşurlardı. Öğleden sonra gelenler akşamı yapmadan gitmezlerdi. Gerek orada çalışanlar gerek ziyarete gelenler öğle ve akşam yemeklerini Gazeteciler Cemiyeti’nin üstündeki lokantada yerlerdi.
Babıâli’de gece ile gündüz çoğunlukla karışırdı, esnaf lokantalarının yanı sıra iyi lokantalar da vardı.
Hürriyet dışındaki küçük gazetelerde yemek servisi yoktu. Zaten o kadar yerleri yoktu.
Zaman zaman gazetede beğenilmeyen bir haber çıktığında şiddet taraflısı okurlar ziyarete gelirdi.
Bir haber yüzünden kızanlar Genel Yayın Yönetmeni Oktay Kurtböke’yi Cumhuriyet’in giriş kapısında sıkıştırmışlar, gençliğinde güreş şampiyonluğunu kazanan sevgili Oktay, onları tek başına püskürtmüştü.
Öğleleri Dr. Turhan Bozkurt’la birlikte yerdik. Mide rahatsızlığım yüzünden doktor bana her gün perhiz yemekleri gönderirdi. Konyalı’dan başka İstanbul Lokantası vardı.
Akşamları Gar Lokantası da tercih edilen yerlerdendi.
Cumhuriyet’in karşısında Yeni Sabah gazetesi çıkardı, sonra o bina Meydan Larousse’un yönetim yeri olmuştu.
Gazetenin sahibi, değerli konukları için Konyalı’dan yemek getirtirdi. Siyaset dünyasının ünlüleri için...
Herkes bu kadar yakın yerlerde çalıştığı için akşam buluşmaları olağandı, gerçi öğlenleri de buluşulurdu... Orada otel lokantalarına gidilirdi.
Böylece meslektaşlar yakın temaslardaydılar.
Yayınevleri de yakındaydı.
Varlık Yayınevi, Bateş, Metis, İnkılâp, de yayınevi, Altın Kitaplar... Gazete sahiplerini, her zaman olmasa da yayınevi sahiplerini, yöneticilerini görevleri başında bulurdunuz.
1960’lardan 80’lerin sonuna kadar olan zamandan bahsediyoruz... Şimdi her gazete ayrı bir semtte, her yayınevi ayrı bir yerde...
Karşılaşmalar tarihe kaldı.

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