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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
15.10.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Aşk, insan ve felsefe üzerine bir roman

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Aşk, insan ve felsefe üzerine bir roman

Serhan Kansu’nun kadın- erkek ilişkilerini ele aldığı yeni kitabı ‘AŞKOZOF: bir Platon’ik aşığın Nietzsche dönüş hikâyesi’ yayımlandı.

Serhan Kansu’nun yeni kitabı ‘AŞKOZOF: bir Platon’ik aşığın Nietzsche dönüş hikâyesi’ raflardaki yerini aldı. Aşk, hayata dair sorular, komedi ve felsefeyi bir araya getiren kitap samimi ve rahat diliyle öne çıkıyor. Yazar, kitapta kadın-erkek ilişkilerini ve insana dair kavramları tarihe mâl olmuş önemli filozof, ve bilim insanlarının düşüncelerinden hareketle masaya yatırıyor. Mizahi bir dili olan kitap, yer yer sert başlıklarıyla dikkat çekiyor. Kitapta, insanın evren ve doğadaki yerine de değiniliyor.

Hikaye, Aşkozof, Utku ve Serhan isimli üç karakterin üzerinden anlatılıyor. Aşkozof daha entelektüel bir tip iken Utku delikanlı filozof olarak anılıyor. Serhan ise olan biteni kaleme alan ve kitabın sonunda son sözü söyleyen kişi. Yer yer kısa hikâyelere de rastlanan kitapta, günümüzde sıklıkla yorumlanan ‘daima iyimserlik’ düşüncesi yerine ‘gerçekçilik’ düşüncesi öne çıkarılıyor. Eserde absürt yorumlar dahi Aristoteles, Platon, Nietzsche, Lou Salome, Simone De Beavoir gibi önemli filozoflardan hareketle temellendiriliyor.

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