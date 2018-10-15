Aşk, insan ve felsefe üzerine bir roman
Serhan Kansu’nun kadın- erkek ilişkilerini ele aldığı yeni kitabı ‘AŞKOZOF: bir Platon’ik aşığın Nietzsche dönüş hikâyesi’ yayımlandı.
Serhan Kansu’nun yeni kitabı ‘AŞKOZOF: bir Platon’ik aşığın Nietzsche dönüş hikâyesi’ raflardaki yerini aldı. Aşk, hayata dair sorular, komedi ve felsefeyi bir araya getiren kitap samimi ve rahat diliyle öne çıkıyor. Yazar, kitapta kadın-erkek ilişkilerini ve insana dair kavramları tarihe mâl olmuş önemli filozof, ve bilim insanlarının düşüncelerinden hareketle masaya yatırıyor. Mizahi bir dili olan kitap, yer yer sert başlıklarıyla dikkat çekiyor. Kitapta, insanın evren ve doğadaki yerine de değiniliyor.
Hikaye, Aşkozof, Utku ve Serhan isimli üç karakterin üzerinden anlatılıyor. Aşkozof daha entelektüel bir tip iken Utku delikanlı filozof olarak anılıyor. Serhan ise olan biteni kaleme alan ve kitabın sonunda son sözü söyleyen kişi. Yer yer kısa hikâyelere de rastlanan kitapta, günümüzde sıklıkla yorumlanan ‘daima iyimserlik’ düşüncesi yerine ‘gerçekçilik’ düşüncesi öne çıkarılıyor. Eserde absürt yorumlar dahi Aristoteles, Platon, Nietzsche, Lou Salome, Simone De Beavoir gibi önemli filozoflardan hareketle temellendiriliyor.
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