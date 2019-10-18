Antalya’da karikatür yarışması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAntalya’da karikatür yarışması
GeriKitap Sanat Antalya’da karikatür yarışması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
18.10.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Antalya’da karikatür yarışması

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
Antalya’da karikatür yarışması

Yıllar önce karikatür yarışmalarının seçici kurul toplantıları Antalya Falez Otel’de yapılırdı. Önce Hürriyet’in düzenlediği, sonra da Aydın Doğan Vakfı’nın üstlendiği yarışmanın jürisinde bulunan Ali Ulvi, Turhan Selçuk aramızdan ayrıldı. Daha önce de belirttiğim gibi Ali Ulvi ile şiirden konuşurduk.

Geçen cuma günü Antalya Kitap Fuarı’nın açılışındaydım. Onur Konuğu olarak katıldım. Yıllar önce karikatür yarışmalarının seçici kurul toplantıları Falez Otel’de yapılırdı. Önce Hürriyet’in düzenlediği, sonra da Aydın Doğan Vakfı’nın üstlendiği yarışmanın toplantılarının yapıldığı otelin sahibi Hüsamettin Koçan’ın arkadaşıydı. Gündüzleri çalışmalar yapılır, akşamları da yemekler yenir, sohbetler edilirdi. O zaman vakfın müdürü, çarşamba sabahı kaybettiğimiz Orhan Birgit’ti.
Seçiciler kurulu kararını verir, kazananlar ilan edilir, jüri üyelerine de armağanlar verilir, bir tören yapılırdı. Törende ben de bulunur, bir konuşma yapar, üyelerden birine de ödülünü verirdim. Daha sonra kazanan karikatüristlere ödülleri İstanbul’da yapılan törende verilir, o gün de kazananların yapıtından albümler verilirdi. O zamanın jürisinde bulunan Ali Ulvi, Turhan Selçuk aramızdan ayrıldı. Daha önce de belirttiğim gibi Ali Ulvi ile şiirden konuşurduk.
Falez’de ben birkaç edebiyat toplantısı da yaptım. Onlardan biri, Yaşar Kemal’in de katıldığı, roman üzerine bir açıkoturum idi. Üç adı da sevgiyle anıyorum.

Daha sonra jüri üyeliği yapan Semih Balcıoğlu’nu da anma listesine katalım.
Akşam yemeklerindeki masalar arası gidip gelmelerden söz edeyim biraz. Karikatüristler birbirlerinin karikatürlerini yapar, birbirlerine gönderirlerdi. Biz de o gidip gelmelerden nasibimizi alırdık. Yaşar Kemal, ilkbahar ve sonbaharda bu otelde romanını yazardı.
Tabii Antalya’ya karşı özel bir sevgim ve bağlılığım var. Çünkü Fahri Özdemir’in girişimiyle orada adıma bir kütüphane yapıldı, bütün belediye başkanları da adımı taşıyan kütüphaneye ilgi gösterdiler, teşekkür borçluyum.
Açılışı bir kez daha anımsatayım:
Vali Ahmet Altıparmak’tı, belediye başkanı da Prof. Dr. Mustafa Akaydın, Filiz Otyam ve TÜYAP Kitap Fuarı günlerine rastladığı için sevgili dostum, fuarın genel koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu ve birçok dostum...
Bu kez gittiğimde öğrencileri orada görmek beni çok mutlu etti.
Kütüphanenin başındaki Özgün Dayar ve çalışanlarına da teşekkür borçluyum; severek çalışıyorlar, geliştiriyorlar.
Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya’da sanatın, edebiyatın gelişmesi için çaba gösteriyor.
Yazının amacını yineleyelim:
Turhan Selçuk, Ali Ulvi, Semih Balcıoğlu’nun albümlerini alalım, yeniden onlara bakalım. Deniz Kavukçuoğlu’nun kitaplarını kütüphanenize kazandırın.
Muhittin Böcek’in kitabı ‘Ben Bu Şehre Âşığım’ı da (Doğan Kitap) okursanız, hem başkanı hem Antalya’yı daha yakından tanırsınız.

Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Meşrutiyet kuşağının bohem delikanlısı: Avni Lifij
Çok uzun bir yolculuğun hikâyesi
Teknoloji Bill Viola’ya yetmiyordu
‘İnsanlığı aşkla birleştirmek istiyorduk’