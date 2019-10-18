Antalya’da karikatür yarışması
Yıllar önce karikatür yarışmalarının seçici kurul toplantıları Antalya Falez Otel’de yapılırdı. Önce Hürriyet’in düzenlediği, sonra da Aydın Doğan Vakfı’nın üstlendiği yarışmanın jürisinde bulunan Ali Ulvi, Turhan Selçuk aramızdan ayrıldı. Daha önce de belirttiğim gibi Ali Ulvi ile şiirden konuşurduk.
Geçen cuma günü Antalya Kitap Fuarı’nın açılışındaydım. Onur Konuğu olarak katıldım. Yıllar önce karikatür yarışmalarının seçici kurul toplantıları Falez Otel’de yapılırdı. Önce Hürriyet’in düzenlediği, sonra da Aydın Doğan Vakfı’nın üstlendiği yarışmanın toplantılarının yapıldığı otelin sahibi Hüsamettin Koçan’ın arkadaşıydı. Gündüzleri çalışmalar yapılır, akşamları da yemekler yenir, sohbetler edilirdi. O zaman vakfın müdürü, çarşamba sabahı kaybettiğimiz Orhan Birgit’ti.
Seçiciler kurulu kararını verir, kazananlar ilan edilir, jüri üyelerine de armağanlar verilir, bir tören yapılırdı. Törende ben de bulunur, bir konuşma yapar, üyelerden birine de ödülünü verirdim. Daha sonra kazanan karikatüristlere ödülleri İstanbul’da yapılan törende verilir, o gün de kazananların yapıtından albümler verilirdi. O zamanın jürisinde bulunan Ali Ulvi, Turhan Selçuk aramızdan ayrıldı. Daha önce de belirttiğim gibi Ali Ulvi ile şiirden konuşurduk.
Falez’de ben birkaç edebiyat toplantısı da yaptım. Onlardan biri, Yaşar Kemal’in de katıldığı, roman üzerine bir açıkoturum idi. Üç adı da sevgiyle anıyorum.
Daha sonra jüri üyeliği yapan Semih Balcıoğlu’nu da anma listesine katalım.
Akşam yemeklerindeki masalar arası gidip gelmelerden söz edeyim biraz. Karikatüristler birbirlerinin karikatürlerini yapar, birbirlerine gönderirlerdi. Biz de o gidip gelmelerden nasibimizi alırdık. Yaşar Kemal, ilkbahar ve sonbaharda bu otelde romanını yazardı.
Tabii Antalya’ya karşı özel bir sevgim ve bağlılığım var. Çünkü Fahri Özdemir’in girişimiyle orada adıma bir kütüphane yapıldı, bütün belediye başkanları da adımı taşıyan kütüphaneye ilgi gösterdiler, teşekkür borçluyum.
Açılışı bir kez daha anımsatayım:
Vali Ahmet Altıparmak’tı, belediye başkanı da Prof. Dr. Mustafa Akaydın, Filiz Otyam ve TÜYAP Kitap Fuarı günlerine rastladığı için sevgili dostum, fuarın genel koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu ve birçok dostum...
Bu kez gittiğimde öğrencileri orada görmek beni çok mutlu etti.
Kütüphanenin başındaki Özgün Dayar ve çalışanlarına da teşekkür borçluyum; severek çalışıyorlar, geliştiriyorlar.
Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya’da sanatın, edebiyatın gelişmesi için çaba gösteriyor.
Yazının amacını yineleyelim:
Turhan Selçuk, Ali Ulvi, Semih Balcıoğlu’nun albümlerini alalım, yeniden onlara bakalım. Deniz Kavukçuoğlu’nun kitaplarını kütüphanenize kazandırın.
Muhittin Böcek’in kitabı ‘Ben Bu Şehre Âşığım’ı da (Doğan Kitap) okursanız, hem başkanı hem Antalya’yı daha yakından tanırsınız.
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