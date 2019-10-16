Anadolu Üniversitesinden 'Uluslararası Tiyatro Festivali'
Anadolu Üniversitesi'nin organize ettiği 'Uluslararası Tiyatro Festivali', 18 Ekim - 9 Kasım'da gerçekleşecek.
Anadolu Üniversitesi, tiyatro araştırması ve eğitimine yönelik başlatılan proje kapsamında 18 Ekim - 9 Kasım tarihlerinde 'Uluslararası Tiyatro Festivali'ni düzenleyecek.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; “Hem Eskişehir halkı hem öğrencilerimiz ve hocalarımız Şener Şen, Erdal Beşikçioğlu, Mert Fırat, Ozan Güven, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu, Tuba Ünsal, Zerrin Tekindor gibi ustalarla birlikte olacak. Biz bu projeyle yaygın tiyatro eğitimi anlayışı ve çağdaş tiyatronun gereksinimleri arasında bir değerlendirme yapma, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programında bu gereksinimlerin karşılığını aramak ve durum tespitinde bulunma, oyunculuk eğitiminde güncel gereksinimlere yönelik değerlendirme yapma, elde edilen veriler doğrultusunda yeni ders içeriği geliştirmek ve programı yenileme üzerine veri toplama, gelecek projeler için potansiyel işbirlikleri sağlamayı amaçladık.” dedi. Çomaklı, 18 Ekim - 9 Kasım'da yapılacak organizasyon kapsamında tiyatro oyunlarının yanı sıra uluslararası alanda önemli isimlerin katılımıyla atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirileceğini belirtti.
Festivalde 7'si yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 10 tiyatro oyunu sahnelenecek. İşte festival takvimi:
18 Ekim: Arzu Tramvayı
19 Ekim: Teatro Delusio
20 Ekim: Correction
25 Ekim: Tartuffle
30 Ekim Cimri
1 Kasım: Bir Delinin Hatıra Defteri
5 Kasım: Don Kişot'um Ben
7 Kasım: Joseph K.
8 Kasım: Zengin Mutfağı
9 Kasım: Kürk Mantolu Madonna
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