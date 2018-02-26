AKM personeli dağıtılıyor

YILLARDIR kapalı olmasına rağmen kadrosunu koruyan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sonunda personel de isyan etmişti. 9 yıldır boş olan Taksim Meydanı’ndaki AKM binasının kadrosunda 2 müdür yardımcısı, 2 şube müdürü ile birlikte 47 personel görev yapıyordu. AKM’nin mutfağı olarak kullanılan binaya her gün gidip gelen personel hiçbir iş yapmıyordu. Çalışanlar boş oturmaktan sıkılıp Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikâyet dilekçesi yazmışlar ancak sonuç alamayınca bu sefer Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyette bulunmuşlardı.

Personelin CİMER’e gönderdiği şikâyet yazısında müdürlüğün hizmet aracını makam aracı olarak kullandığı ve sanatsal faaliyetlere kapalı olduğu halde AKM hizmet aracının özel işlerde kullanıldığı ve 1.5 yılda 3 bin litre benzin kullandığı iddia edilerek, “AKM’de 16 memur, 21 güvenlik, 10 temizlik personeli vardır. Tüm gün herkes oturmaktadır” denilmişti.

MÜDÜRE SORUŞTURMA

Hürriyet’in haberinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Bakan Numan Kurtulmuş’un AKM’de çalışan personelin İstanbul’da ihtiyaç olan başka birimlerde kullanılması talimatını verdiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: “AKM’nin güvenliği ve altyapı hizmetlerinde görevlendirilen personel dışında kalan AKM bünyesindeki kamu ve şirket çalışanlarının tamamı İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilecektir. AKM müdürü ile ilgili de başlatılan soruşturma sonucunda gereği yapılacaktır.”