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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
06.02.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri belirlendi

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Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri belirlendi

18-28 Mart tarihleri arasında 15’inci kez düzenlenecek Akbank Kısa Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası jüri üyeleri belli oldu

 15. Akbank Kısa Film Festivali, ‘Festival Kısaları’, ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Akbank Kısa Film Forum’ bölümleri ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileri 18-28 Mart tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşturacak.
Ulusal ve Uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek olan 15. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek olan en iyi filmlere 5 bin Dolar ödül verilecek.
Akbank Kısa Film Forum bölümünde ise yapım desteği amaçlı bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek. En başarılı senaryo Akbank Sanat tarafından 5 bin TL ile ödüllendirilecek.
Yarışmayı kazanan filmler, Festival’in ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde düzenlenecek ‘Ödüllü Filmler Üniversitelerde’ etkinliği kapsamında izleyiciyle buluşacak.

15’inci Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri şu şekilde:

Ön Jüri Üyeleri
1. Nagihan Çakar Bikiç - Akademisyen
2. Ahmet Rıfat Şungar - Oyuncu
3. Selim Evci - Yönetmen

Ulusal Jüri Üyeleri
1. Funda Eryiğit - Oyuncu
2. Ercan Kesal - Yönetmen, Senarist, Oyuncu
3. Ömür Atay - Yönetmen, Senarist
4. Melikşah Altuntaş - Sinema Yazarı
5. Derya Bigalı – Akbank Sanat

Uluslararası Jüri Üyeleri
1. Elite Zexer - Yönetmen, Senarist
2. Nebojsa Slijepcevic - Belgesel Yönetmeni
3. Gordan Matic - Yönetmen, Senarist
4. Hayk Kirakosyan - Görüntü Yönetmeni
5. Derya Bigalı – Akbank Sanat

Akbank Kısa Film Forum Jüri Üyeleri
1. Ahu Türkpençe - Oyuncu
2. Tunç Davut - Yönetmen, Senarist
3. Erdem Tepegöz - Yönetmen, Senarist

 

15. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formları, Akbank Sanat ya da www.akbankkisafilmfestivali.com ile www.akbanksanat.com adreslerinden temin edilebilir.

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