Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri belirlendi
18-28 Mart tarihleri arasında 15’inci kez düzenlenecek Akbank Kısa Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası jüri üyeleri belli oldu
15. Akbank Kısa Film Festivali, ‘Festival Kısaları’, ‘Dünyadan Kısalar’, ‘Kısadan Uzuna’, ‘Deneyimler’, ‘Belgesel Sinema’, ‘Perspektif’, ‘Özel Gösterim’ ve ‘Akbank Kısa Film Forum’ bölümleri ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileri 18-28 Mart tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşturacak.
Ulusal ve Uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek olan 15. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek olan en iyi filmlere 5 bin Dolar ödül verilecek.
Akbank Kısa Film Forum bölümünde ise yapım desteği amaçlı bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek. En başarılı senaryo Akbank Sanat tarafından 5 bin TL ile ödüllendirilecek.
Yarışmayı kazanan filmler, Festival’in ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde düzenlenecek ‘Ödüllü Filmler Üniversitelerde’ etkinliği kapsamında izleyiciyle buluşacak.
15’inci Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri şu şekilde:
Ön Jüri Üyeleri
1. Nagihan Çakar Bikiç - Akademisyen
2. Ahmet Rıfat Şungar - Oyuncu
3. Selim Evci - Yönetmen
Ulusal Jüri Üyeleri
1. Funda Eryiğit - Oyuncu
2. Ercan Kesal - Yönetmen, Senarist, Oyuncu
3. Ömür Atay - Yönetmen, Senarist
4. Melikşah Altuntaş - Sinema Yazarı
5. Derya Bigalı – Akbank Sanat
Uluslararası Jüri Üyeleri
1. Elite Zexer - Yönetmen, Senarist
2. Nebojsa Slijepcevic - Belgesel Yönetmeni
3. Gordan Matic - Yönetmen, Senarist
4. Hayk Kirakosyan - Görüntü Yönetmeni
5. Derya Bigalı – Akbank Sanat
Akbank Kısa Film Forum Jüri Üyeleri
1. Ahu Türkpençe - Oyuncu
2. Tunç Davut - Yönetmen, Senarist
3. Erdem Tepegöz - Yönetmen, Senarist
15. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formları, Akbank Sanat ya da www.akbankkisafilmfestivali.com ile www.akbanksanat.com adreslerinden temin edilebilir.
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