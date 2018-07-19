Akbank Caz’dan Jamie Cullum sürprizi
17 Ekim - 28 Ekim tarihleri arasında 28’incisi düzenlenecek Akbank Caz Festivali, ilk sürprizlerini açıkladı: Jamie Cullum ve Avishai Cohen.
İngiliz caz sahnesinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından Jamie Cullum 23 Ekim’de Volkswagen Arena’da, çağdaş caz sahnesinin adından en çok söz ettiren isimlerinden trompet sanatçısı Avishai Cohen ise 21 Ekim’de dörtlüsüyle birlikte Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahneye çıkacak.
Grammy ödüllü Cullum, caz dokunuşlu vokalleri, cazı pop ve rock’la iç içe geçirerek türler arası sınırları erittiği kendine has tarzıyla adından söz ettiriyor.
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