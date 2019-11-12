8.Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali başlıyor
2006'dan bu yana süregelen, yeni oyun yazarları keşfetmeyi ve çağdaş oyun yazımına alan açmayı hedefleyen 'Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi' bu sene sekizinci defa bir festivalle Türk oyun yazarlığına katkıda bulunmaya devam ediyor.
Yeni Metin Yeni Tiyatro 2018 - 2019 Atölyelerinde bu yıl 'Çöp' teması altında yazılan oyunlar, 23 Kasım - 30 Kasım 2019'da seyirciyle buluşacak. 6 yeni Türk oyun yazarının oyunlarının okumasının yanı sıra paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festival kapsamında Galata ve bölgesinde yine bu tema etrafında üretilen 2 proje gerçekleşecek. Festivalin yabancı yazarları arasında bu sene, İsveçli oyun yazarı Martina Montelius ağırlanacak ve Fredrik Brattberg’in Annenin Çocuğunun Babası adlı oyunu okuma olarak sergilenecek. Oyun yazarlığını geliştirmek adına uluslararası kültürel iş birliğini de ön planda tutan proje ve festival, bu yıl bir ilke imza atıyor ve yeni oyunlarının okumalarının yanı sıra iki panel ve bir okuma tiyatrosunu 23. İstanbul Tiyatro Festivali işbirliğinde gerçekleştiriyor. Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi, Türkiye’de yeni oyun yazarlarının keşfedilmesini, yazarların ilk oyunlarının profesyonel tiyatrocularla buluşmasını, hem atölye katılımcılarının hem Türkiye’deki tiyatro seyircisinin uluslararası işbirlikleri sayesinde dünyadan örneklere ulaşabilmesini sağlıyor.
Festival Programı
23 Kasım
Proje ve Söyleşi // Vardı Yoktu
Yaratıcı: Tolga Kılık
Yer: GalataPerform
Saat: 12.30 - 14.30
Bilet: 40 TL
23 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // D’Evin İçinde
Yazan: Evrin Araç
Yöneten: Sanem Öge
Oyuncular: Enginay Gültekin, Yaman Ceri, Sedat Kalkavan
Yer: GalataPerform
Saat: 15.30
Bilet: 20 TL
23 Kasım
Performatif Bir Oyun ve Söyleşi // Araf’ta Bir Saat
Yazan: Eda Şahin
Yöneten: Ayşe Sedef Ayter
Oyuncular: Özgün Çoban, Güler Aşık, Mustafa Ergüven, Melis Öz, Görkem Koyuncu
Yer: GalataPerform
Saat: 18.00
Bilet: 20 TL
23 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Bana Derler Fındık Kurdu
Yazan: Özlem Erben
Yöneten: Şaziye Konaç
Yer: GalataPerform
Saat: 20.30
Bilet: 20 TL
24 Kasım
Sanatçı Katılımlı Tiyatro Brunch
Yer: Art Smyrna
Saat: 12.30
*Ücretsiz Etkinlik
24 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Belleğin Kıyıları
Yazan: Derman Gülmez
Yöneten: Murat Mahmutyazıcıoğlu
Oyuncular: Sezgi Deniz, Ümit Erlim, Tuğba Sorgun
Yer: GalataPerform
Saat: 15.30
Bilet: 20 TL
24 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Bir Şeyin Hayaleti
Yazan: Özgürcan Uzunyaşa
Yöneten: SBR&İmer Özgün Bademci
Oyuncular: Tuğçe Yolcu, Ali Haydar Çataltepe, Hira Ogeday Erkut, Gül Öykü Su Okur, Ceylin
Kahya
Yer: GalataPerform
Saat: 18.00
Bilet: 20 TL
25 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Ilık Kedi Kumunda Büyüdüm; Akla Yatan Her Sebebin
Ötesinde Sevilerek
Yazan: Martina Montelius
Çeviren: Victoria Arzu Lejontatel
Yöneten: Ayşenil Şamlıoğlu
Yer: BeReZe Gösteri Evi
Saat: 20.00
26 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Feramuz Pis!
Yazan: Sema Elcim
Yöneten: Ahmet Sami Özbudak
Yer: All Saints Kilisesi Moda
Saat: 20.00
Bilet: 40 TL
28 Kasım
Panel Dizisi 1. Oturum // Türkiye’de Çağdaş Tiyatro
Yer: Arter
Saat: 14.00 - 17.00
*Panel konuşmaları simultane olarak İngilizce’ye çevrilecektir.
29 Kasım
Panel Dizisi 2. Oturum // Türkiye’de Çağdaş Tiyatro
Yer: Arter
Saat: 11.30 - 13.30
*Panel konuşmaları simultane olarak İngilizce’ye çevrilecektir.
29 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Annenin Çocuğunun Babası
Yazan: Fredrik Brattberg
Çeviren: Ferdi Çetin
Yöneten: Ayşe Lebriz Berkem
Yer: Kıraathane Edebiyat Evi
Saat: 20.00
30 Kasım
YMYT Senenin Oyunu - Oyun Okuması ve Söyleşi // Kalanlar
Yazan: Itır Karabulut
Oyuncular: Nükhet Akkaya, Ayşe Lebriz Berkem, Sezgi Deniz, İpek Erdem, Banu Fotocan
Yöneten: Yeşim Özsoy
Yer: Arter
Saat: 15.00
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