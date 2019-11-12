8.Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler8.Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali başlıyor
GeriKitap Sanat 8.Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
12.11.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

8.Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8.Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali başlıyor

2006'dan bu yana süregelen, yeni oyun yazarları keşfetmeyi ve çağdaş oyun yazımına alan açmayı hedefleyen 'Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi' bu sene sekizinci defa bir festivalle Türk oyun yazarlığına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yeni Metin Yeni Tiyatro 2018 - 2019 Atölyelerinde bu yıl 'Çöp' teması altında yazılan oyunlar, 23 Kasım - 30 Kasım 2019'da seyirciyle buluşacak. 6 yeni Türk oyun yazarının oyunlarının okumasının yanı sıra paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festival kapsamında Galata ve bölgesinde yine bu tema etrafında üretilen 2 proje gerçekleşecek. Festivalin yabancı yazarları arasında bu sene, İsveçli oyun yazarı Martina Montelius ağırlanacak ve Fredrik Brattberg’in Annenin Çocuğunun Babası adlı oyunu okuma olarak sergilenecek. Oyun yazarlığını geliştirmek adına uluslararası kültürel iş birliğini de ön planda tutan proje ve festival, bu yıl bir ilke imza atıyor ve yeni oyunlarının okumalarının yanı sıra iki panel ve bir okuma tiyatrosunu 23. İstanbul Tiyatro Festivali işbirliğinde gerçekleştiriyor. Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi, Türkiye’de yeni oyun yazarlarının keşfedilmesini, yazarların ilk oyunlarının profesyonel tiyatrocularla buluşmasını, hem atölye katılımcılarının hem Türkiye’deki tiyatro seyircisinin uluslararası işbirlikleri sayesinde dünyadan örneklere ulaşabilmesini sağlıyor.

Festival Programı
23 Kasım
Proje ve Söyleşi // Vardı Yoktu
Yaratıcı: Tolga Kılık
Yer: GalataPerform
Saat: 12.30 - 14.30
Bilet: 40 TL
23 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // D’Evin İçinde
Yazan: Evrin Araç
Yöneten: Sanem Öge

Oyuncular: Enginay Gültekin, Yaman Ceri, Sedat Kalkavan
Yer: GalataPerform
Saat: 15.30
Bilet: 20 TL
23 Kasım
Performatif Bir Oyun ve Söyleşi // Araf’ta Bir Saat
Yazan: Eda Şahin
Yöneten: Ayşe Sedef Ayter
Oyuncular: Özgün Çoban, Güler Aşık, Mustafa Ergüven, Melis Öz, Görkem Koyuncu
Yer: GalataPerform
Saat: 18.00
Bilet: 20 TL
23 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Bana Derler Fındık Kurdu
Yazan: Özlem Erben
Yöneten: Şaziye Konaç
Yer: GalataPerform
Saat: 20.30
Bilet: 20 TL
24 Kasım
Sanatçı Katılımlı Tiyatro Brunch
Yer: Art Smyrna
Saat: 12.30
*Ücretsiz Etkinlik
24 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Belleğin Kıyıları
Yazan: Derman Gülmez
Yöneten: Murat Mahmutyazıcıoğlu
Oyuncular: Sezgi Deniz, Ümit Erlim, Tuğba Sorgun
Yer: GalataPerform
Saat: 15.30
Bilet: 20 TL
24 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Bir Şeyin Hayaleti
Yazan: Özgürcan Uzunyaşa
Yöneten: SBR&İmer Özgün Bademci
Oyuncular: Tuğçe Yolcu, Ali Haydar Çataltepe, Hira Ogeday Erkut, Gül Öykü Su Okur, Ceylin
Kahya
Yer: GalataPerform
Saat: 18.00
Bilet: 20 TL
25 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Ilık Kedi Kumunda Büyüdüm; Akla Yatan Her Sebebin
Ötesinde Sevilerek
Yazan: Martina Montelius
Çeviren: Victoria Arzu Lejontatel
Yöneten: Ayşenil Şamlıoğlu
Yer: BeReZe Gösteri Evi
Saat: 20.00
26 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Feramuz Pis!
Yazan: Sema Elcim
Yöneten: Ahmet Sami Özbudak
Yer: All Saints Kilisesi Moda
Saat: 20.00
Bilet: 40 TL
28 Kasım
Panel Dizisi 1. Oturum // Türkiye’de Çağdaş Tiyatro
Yer: Arter
Saat: 14.00 - 17.00
*Panel konuşmaları simultane olarak İngilizce’ye çevrilecektir.
29 Kasım
Panel Dizisi 2. Oturum // Türkiye’de Çağdaş Tiyatro
Yer: Arter
Saat: 11.30 - 13.30
*Panel konuşmaları simultane olarak İngilizce’ye çevrilecektir.
29 Kasım
Oyun Okuması ve Söyleşi // Annenin Çocuğunun Babası
Yazan: Fredrik Brattberg
Çeviren: Ferdi Çetin
Yöneten: Ayşe Lebriz Berkem
Yer: Kıraathane Edebiyat Evi
Saat: 20.00
30 Kasım
YMYT Senenin Oyunu - Oyun Okuması ve Söyleşi // Kalanlar
Yazan: Itır Karabulut
Oyuncular: Nükhet Akkaya, Ayşe Lebriz Berkem, Sezgi Deniz, İpek Erdem, Banu Fotocan
Yöneten: Yeşim Özsoy
Yer: Arter
Saat: 15.00

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle