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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

29 anıt UNESCO Dünya Miras Listesi’nde

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29 anıt UNESCO Dünya Miras Listesi’nde

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 43. Dünya Miras Komitesi toplantısında, dünyanın farkı ülkelerinden 29 doğal ve kültürel anıt Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Yaklaşık 180 ülkeden 2 bin 500’den fazla katılımcının yer aldığı, 1 Temmuz’da başlayan ve 10 gün devam eden toplantı sona erdi. Toplantı süresince üye ülkelerin Dünya Miras Listesi’ne sunduğu 38 aday incelendi ve bunlardan 29’unun listeye girmesi yönünde karar alındı.

İşte listeye alınan 29 anıt:

-Azerbaycan’da bulunan Şeki kentinin tarihi mahallesi ve Şeki Han Sarayı
-Burkina Faso’nun tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan eski demir metalurji siteleri
-Çin’in Liangzhu Şehri Arkeolojik Kalıntıları
-Irak’ın başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan antik şehir Babil
-Myanmar’daki budist mabetlerinin yer aldığı Bagan bölgesi
-Avustralya’nın Budj Bim kültürel peyzajı
-Rusya’nın Pskov kentinin 14 ve 17’inci yüzyıllara ait 18 tarihi anıtı
-Bahreyn’in Dilmun höyükleri
-Çekya ve Almanya’nın Erzgebirge / Krusnohori Madencilik Bölgesi
-Hindistan’ın 1728’de kurulan Jaipur kenti
-İngiltere’nin Jodrell Bank Gözlemevi
-Polonya’nın Krzemionki Çakmaktaşı Madencilik Bölgesi
-Çekya’nın 1579’da kurulan Kladruby nad Labem tören atları yetiştirme ve eğitim alanı
-Kuzeydoğu İtalya’da bulunan ve şarap üretimi alanlarına sahip Prosecco bölgesi
-Laos’un Demir Çağı’nda cenaze uygulamaları için kullanılan ve 2 binden fazla boru şeklindeki taş kavanozun yer aldığı Kavanoz Ovası
-Japonya’nın Osaka bölgesinin milattan önce kurulan Mozu-Furuichi mezarlığı
-Endonezya’nın 1868’den beri işletilen Ombilin kömür madenleri
-İspanya’ya bağlı Gran Canaria adası merkezindeki geniş dağlık alanda bulunan Risco Caido ve Gran Canaria Kutsal Dağları Kültürel Peyzajı
-Portekiz’in başkenti Lizbon’un 30 km kuzeybatısında Mafra Milli Sarayı, Kilise, Manastır, Cerko Parkı ve Avlanma Parkı’ndan oluşan Mafra kraliyet yapıları
-Portekiz’in Braga kentindeki İsa Tapınağı Bom Jesus do Monte
-Güney Kore’nin Seowon Neo-Konfüçyüs Akademileri
-ABD’li mimar Frank Lloyd Wright tarafından 20. yüzyılın ilk yarısında tasarlanan sekiz bina
-Almanya’nın Augsburg kentinin 800 yıldan fazla tarihi olan su ve kanalizasyon sistemleri
-Kanadanın Aisinaipi taş yazıtları
-Fransa’ya bağlı Austral adaları
-İran’ın Hazar Denizi boyunca uzanan ve bir kısmı da Azerbaycan sınırları içerisinde yer alan Hirkan ormanları
-Çin’in Sarı Deniz-Bohai Körfezi kıyısındaki Göçmen Kuş Koruma Alanları
-İzlanda’nın buzullarla kaplı doğa harikası Vatnajokull Ulusal Parkı
-Brezilya’nın Paraty ve Ilha Grande - Kültür ve Biyoçeşitlilik alanı

 

29 anıt UNESCO Dünya Miras Listesi’nde

Şeki Han Sarayı

Türkiye’nin Dünya Miras Listesi için dosya sunmadığı toplantıda Azerbaycan’ın sunduğu “Şeki kentinin tarihi mahallesi ve Şeki Han Sarayı” oylama ile listeye girdi. Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, düzenlediği basın toplantısında 43. Dünya Miras Komitesi toplantısına başarıyla ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Şeki kentinin tarihi mahallesi ve Şeki Han Sarayı’nın listeye girmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Garayev, “Şeki’yi gözbebeğimiz gibi korumalıyız. Şeki sadece ülkemizin değil, beşeriyetin bir incisidir. Bu hem onurlu bir şey hem de bize sorumluluk yüklüyor. Şeki’nin listeye girmesi Azerbaycan tarihinde önemli bir olay olarak kalacak.” dedi.

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