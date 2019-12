2019’un en iyi 50 kitabı

Murathan Mungan, FOTOĞRAF: MUHSİN AKGÜN

1. Çağ Geçitleri, Murathan Mungan, Metis

Murathan Mungan, 40 yıldır ‘yeni’. Son şiir kitabı ‘Çağ Geçitleri’nde de kendi yenilik geleneğini sürdürüyor şair. Bu gelenekte her zaman çeşitlilik, renklilik, farklılık vardır, en çok da yenilik, süreklilik... ‘Çağ Geçitleri’nde karşılaştıklarımız içi dışı bir şiirler. İçine de açık, dışına da. Kendiliğinden dökülüvermiş gibi. Sade, yalın, ışıltılı. Mungan’ın çalışkan şiirinin iyice olgunlaşarak artık bir ‘klasik’ kıvamına gelmesinin güzel bir örneği ‘Çağ Geçitleri’... Haydar Ergülen

2. Tarihi Kırıntılar, Barış Bıçakçı, İletişim

Barış Bıçakçı’nın son kitabı ‘Tarihi Kırıntılar’ı okurken şöyle düşündüm: “Şiir, roman olarak yazılsaydı herhalde böyle yazılırdı.” ‘Tarihi Kırıntılar’, ‘poetika’sı olan bir roman. Üstelik bir şair değil, pek çok farklı şair tarafından yazılan bir poetika bu. Bıçakçı’nın su doğallığındaki anlatımı, cümleden çok dize saydığım parçaları ‘Tarihi Kırıntılar’ı, roman, öykü, şiir, ne niyetine okursak okuyalım, öncelikle şairler ve şiir okurları için unutulmaz bir kitap kılıyor. Poetika susuzluğumuz için birebir! Haydar Ergülen

3. Beni Kör Kuyularda, Hasan Ali Toptaş, Everest

Hasan Ali Toptaş son romanı ‘Beni Kör Kuyularda’da, ayakkabıcı babasına yemek götürüp eve döndükten sonra suskunlaşan Güldiyar’ın neler yaşadığıyla ilgilenmiyor; gözlerinden yaş yerine taş akan bu genç kadını bir gösteriymiş gibi izlemeye gelen insanlarla, daha doğrusu ‘seyir toplumu’yla ilgileniyor. Masalsı bir anlatı kursa da gerçekliği terk etmiyor Toptaş. Oldukça akıcı bir roman... Toptaş, sonuna kadar merak unsurunu korumayı biliyor. İlerleyen sayfalarda olay ağır basıp şiirsel anlatım geriye kaçsa da masalsılık ihmal edilmemiş. Metin Celâl

4. Kayıp Çocuk Arşivi, Valeria Luiselli, çev.: Seda Ersavcı, Siren

5. Hayat Dudaklarda Mey, Murat Meriç, Overteam Yayınları

6. Fikret/Kendi Cevvim-Kendi Eflakimde Kendim Tairim, Beşir Ayvazoğlu, Everest

7. Mimesis: Batı Edebiyatında Gerçekliğin Tasviri, Erich Auer-

bach, çev.: Herdem Belen, Hüseyin Ertürk, İthaki

8. Normal İnsanlar, Sally Rooney, çev.: Emrah Serdan, Can

9. Benim Gibi Makineler, Ian McEwan, çev.: İlknur Özdemir, Yapı Kredi

10. İki Cihan Arasında, Cemal Kafadar, Metis

11. Nâzım Hikmet’in Yolculuğu, Haluk Oral, İş Kültür

12. Aslı Gibidir, Murat Özyaşar, Doğan

13. Behçet Hoca, Hilmi Yavuz, Everest

14. Bir Gölge Gibi Silineceksin, Selim İleri, Everest

15. Balyozla Balık Avı, Cemil Kavukçu, Can

16. Varamayan, Ahmet Büke, Can

17. Kız Çocuğu, Onur Ünlü, Doğan

18. Feminist Manifesto, Chimamanda Ngozi Adichie, çev.: Begüm Kovulmaz, Doğan Kitap

19. Kasiyer, Sayaka Murata, çev.: H. Can Erkin, Turkuvaz Kitap

20. Kanayak, Gamze Arslan, Can

21. Nickel Çocukları, Colson Whitehead, çev: Begüm Kovulmaz, Siren Kitap

22. Hayatın En Yakın Benzeri, James Wood, çev.: Ülker İnce, Can

23. İlkbahar, Karl Ove Knausgaard, çev.: Haydar Şahin, Monokl

24. Uç Artık, Etgar Keret, çev.: Avi Pardo, Siren

25. Devran, Selahattin Demirtaş, İletişim

26. Karanlıkta, Fatih Baha Aydın, Everest

27. Otların Uğultusu Altında, Şükrü Erbaş, Kırmızı Kedi

28. Birlikte Yaşamanın Yolları, Camille Bordas, çev.: Betül Cevahircioğlu, Siren

29. Çocuk Geliyor, Han Kang, çev.: Göksel Türközü, April

30. Uygarlıkların Batışı, Amin Maalouf, çev.: Ali Berktay, YKY

31. Hayvan Müzesi, Carlos Fonseca, çev.: Roza Hakmen, Metis

32. Milletin Mimarisi, Bülent Batuman, Metis

33. Zama, Antonio di Benedetto, çev.: Nurhayat Çalışkan, Alakarga

34. Bilmek İstemediğim Şeyler, Deborah Levy, çev.: İnci Asena, Everest

35. Benim İki Dünyam, Sergio Chejfec, çev.: Bülent Kale, Jaguar Kitap

36. Rüzgârda Asılı Arp, Walter Benjamin, çev.: Yahya Kurtkaya, Pruva

37. Bir Taşra Köpeği, Akın Aksu, Doğan

38. Kaybolan Bağlar, Johann Hari, çev.: Barış Engin Aksoy, Metis

39. Mazisi Olan Kadın, Scott Fitzgerald, çev.: Roza Hakmen, Can

40. Beterotu, Pınar Öğünç, İletişim

41. İstanbullu Rum Bir Ailenin Mutfak Serüveni, Marianna Yerasimos, YKY

42. Cumhuriyet’te Beyoğlu, Turan Akıncı, Remzi

43. Ay Eskir Gün Işırken, Fadime Uslu, Can

44. Su Kürü, Sophie Mackintosh, çev.: Begüm Kovulmaz, Can Yayınları

45. Neden Ucuz Saat Takıyorsun?, Hans Fallada, Can

46. Rüzgâr Bizi Götürecek, Füruğ Ferruhzad, YKY

47. Tesadüfi Buluşlar, Elena Ferrante, çev.: Eren Yücesan Cendey, Everest

48. Proleterler İçin Patafizik Dersleri, Onur Akyıl, Can

49. Kadının Fendi, Erlend Loe, çev.: Dilek Başak, YKY

50. Kısa Hayat, Juan Carlos Onetti, çev.: Soykan Özyurt, Alef