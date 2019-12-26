2019’un en iyi 50 kitabı
Geride bıraktığımız bir sene boyunca raflara çıkan yerli, yabancı, edebiyat ve edebiyat dışı kitapları Hürriyet Kitap Sanat’ın 20 kişilik jürisi değerlendirdi. Jüri üyelerimizin ‘ilk 10 kitap’ sıralamasına göre yaptığımız puanlamanın sonunda, Murathan Mungan’ın son şiir kitabı ‘Çağ Geçitleri’, en çok oyu alarak birinci sıraya yerleşti. İşte jürimizin seçkisiyle, 2019’un en iyi 50 kitabı...
1. Çağ Geçitleri, Murathan Mungan, Metis
Murathan Mungan, 40 yıldır ‘yeni’. Son şiir kitabı ‘Çağ Geçitleri’nde de kendi yenilik geleneğini sürdürüyor şair. Bu gelenekte her zaman çeşitlilik, renklilik, farklılık vardır, en çok da yenilik, süreklilik... ‘Çağ Geçitleri’nde karşılaştıklarımız içi dışı bir şiirler. İçine de açık, dışına da. Kendiliğinden dökülüvermiş gibi. Sade, yalın, ışıltılı. Mungan’ın çalışkan şiirinin iyice olgunlaşarak artık bir ‘klasik’ kıvamına gelmesinin güzel bir örneği ‘Çağ Geçitleri’... Haydar Ergülen
2. Tarihi Kırıntılar, Barış Bıçakçı, İletişim
Barış Bıçakçı’nın son kitabı ‘Tarihi Kırıntılar’ı okurken şöyle düşündüm: “Şiir, roman olarak yazılsaydı herhalde böyle yazılırdı.” ‘Tarihi Kırıntılar’, ‘poetika’sı olan bir roman. Üstelik bir şair değil, pek çok farklı şair tarafından yazılan bir poetika bu. Bıçakçı’nın su doğallığındaki anlatımı, cümleden çok dize saydığım parçaları ‘Tarihi Kırıntılar’ı, roman, öykü, şiir, ne niyetine okursak okuyalım, öncelikle şairler ve şiir okurları için unutulmaz bir kitap kılıyor. Poetika susuzluğumuz için birebir! Haydar Ergülen
3. Beni Kör Kuyularda, Hasan Ali Toptaş, Everest
Hasan Ali Toptaş son romanı ‘Beni Kör Kuyularda’da, ayakkabıcı babasına yemek götürüp eve döndükten sonra suskunlaşan Güldiyar’ın neler yaşadığıyla ilgilenmiyor; gözlerinden yaş yerine taş akan bu genç kadını bir gösteriymiş gibi izlemeye gelen insanlarla, daha doğrusu ‘seyir toplumu’yla ilgileniyor. Masalsı bir anlatı kursa da gerçekliği terk etmiyor Toptaş. Oldukça akıcı bir roman... Toptaş, sonuna kadar merak unsurunu korumayı biliyor. İlerleyen sayfalarda olay ağır basıp şiirsel anlatım geriye kaçsa da masalsılık ihmal edilmemiş. Metin Celâl
4. Kayıp Çocuk Arşivi, Valeria Luiselli, çev.: Seda Ersavcı, Siren
5. Hayat Dudaklarda Mey, Murat Meriç, Overteam Yayınları
6. Fikret/Kendi Cevvim-Kendi Eflakimde Kendim Tairim, Beşir Ayvazoğlu, Everest
7. Mimesis: Batı Edebiyatında Gerçekliğin Tasviri, Erich Auer-
bach, çev.: Herdem Belen, Hüseyin Ertürk, İthaki
8. Normal İnsanlar, Sally Rooney, çev.: Emrah Serdan, Can
9. Benim Gibi Makineler, Ian McEwan, çev.: İlknur Özdemir, Yapı Kredi
10. İki Cihan Arasında, Cemal Kafadar, Metis
11. Nâzım Hikmet’in Yolculuğu, Haluk Oral, İş Kültür
12. Aslı Gibidir, Murat Özyaşar, Doğan
13. Behçet Hoca, Hilmi Yavuz, Everest
14. Bir Gölge Gibi Silineceksin, Selim İleri, Everest
15. Balyozla Balık Avı, Cemil Kavukçu, Can
16. Varamayan, Ahmet Büke, Can
17. Kız Çocuğu, Onur Ünlü, Doğan
18. Feminist Manifesto, Chimamanda Ngozi Adichie, çev.: Begüm Kovulmaz, Doğan Kitap
19. Kasiyer, Sayaka Murata, çev.: H. Can Erkin, Turkuvaz Kitap
20. Kanayak, Gamze Arslan, Can
21. Nickel Çocukları, Colson Whitehead, çev: Begüm Kovulmaz, Siren Kitap
22. Hayatın En Yakın Benzeri, James Wood, çev.: Ülker İnce, Can
23. İlkbahar, Karl Ove Knausgaard, çev.: Haydar Şahin, Monokl
24. Uç Artık, Etgar Keret, çev.: Avi Pardo, Siren
25. Devran, Selahattin Demirtaş, İletişim
26. Karanlıkta, Fatih Baha Aydın, Everest
27. Otların Uğultusu Altında, Şükrü Erbaş, Kırmızı Kedi
28. Birlikte Yaşamanın Yolları, Camille Bordas, çev.: Betül Cevahircioğlu, Siren
29. Çocuk Geliyor, Han Kang, çev.: Göksel Türközü, April
30. Uygarlıkların Batışı, Amin Maalouf, çev.: Ali Berktay, YKY
31. Hayvan Müzesi, Carlos Fonseca, çev.: Roza Hakmen, Metis
32. Milletin Mimarisi, Bülent Batuman, Metis
33. Zama, Antonio di Benedetto, çev.: Nurhayat Çalışkan, Alakarga
34. Bilmek İstemediğim Şeyler, Deborah Levy, çev.: İnci Asena, Everest
35. Benim İki Dünyam, Sergio Chejfec, çev.: Bülent Kale, Jaguar Kitap
36. Rüzgârda Asılı Arp, Walter Benjamin, çev.: Yahya Kurtkaya, Pruva
37. Bir Taşra Köpeği, Akın Aksu, Doğan
38. Kaybolan Bağlar, Johann Hari, çev.: Barış Engin Aksoy, Metis
39. Mazisi Olan Kadın, Scott Fitzgerald, çev.: Roza Hakmen, Can
40. Beterotu, Pınar Öğünç, İletişim
41. İstanbullu Rum Bir Ailenin Mutfak Serüveni, Marianna Yerasimos, YKY
42. Cumhuriyet’te Beyoğlu, Turan Akıncı, Remzi
43. Ay Eskir Gün Işırken, Fadime Uslu, Can
44. Su Kürü, Sophie Mackintosh, çev.: Begüm Kovulmaz, Can Yayınları
45. Neden Ucuz Saat Takıyorsun?, Hans Fallada, Can
46. Rüzgâr Bizi Götürecek, Füruğ Ferruhzad, YKY
47. Tesadüfi Buluşlar, Elena Ferrante, çev.: Eren Yücesan Cendey, Everest
48. Proleterler İçin Patafizik Dersleri, Onur Akyıl, Can
49. Kadının Fendi, Erlend Loe, çev.: Dilek Başak, YKY
50. Kısa Hayat, Juan Carlos Onetti, çev.: Soykan Özyurt, Alef
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle