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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
03.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1880’den 1980’e ustalar müzayedesi

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1880’den 1980’e ustalar müzayedesi

ARTAM Antik AŞ yarın gerçekleştireceği müzayedede önde gelen Türk sanatçılarının eserlerini satışa sunuyor. İki bölümden oluşan müzayedenin birinci bölümünde usta Türk ressamlarının eserleri ve değerli antikalar yer alıyor. Şevket Dağ’ın ‘Rüstem Paşa Camii’ konulu yağlıboya çalışması ile İbrahim Çallı’nın ünlü ‘Ada’da Sohbet’ tabloları bu bölümde satışa sunulacak. Hoca Ali Rıza’nın ‘Peyzaj’ konulu çalışmaları ile Hikmet Onat, Ruhi Arel, Feyhaman Duran, Naci Kalmıkoğlu, Mihri Müşfik imzalı eserler de ilk kez müzayedede olacak.

ÇAĞDAŞ SANATÇILAR

Müzayedenin ikinci bölümü çağdaş Türk sanatının ustalarına ait eserlerden oluşuyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ‘Kırmızı Kahvehane’, Erol Akyavaş’ın Padişahların Zaferi Serisi’nden görkemli eseri, Mehmet Güleryüz’ün ‘Mostar’ konulu tablosu, Orhan Peker’in ‘Boğalar’ konulu çalışması ile Neşe Erdok, Komet ve Ömer Uluç’un farklı dönemlerinden eserleri bu bölümde yer alıyor. Füreya Koral, Alev Ebuzziya imzalı seramik çalışmalar ile güncel sanatın öne çıkan isimleri Gülsün Karamustafa, İnci Eviner ve Kemal Önsoy imzalı eserler de satışa sunulacaklar arasında. Turgay Artam tarafından yönetilecek müzayede yarın saat 15.00’te Antik Palace’da gerçekleştirilecek.
Ayrıntılı bilgi: www.artam.com

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