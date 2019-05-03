1880’den 1980’e ustalar müzayedesi
ARTAM Antik AŞ yarın gerçekleştireceği müzayedede önde gelen Türk sanatçılarının eserlerini satışa sunuyor. İki bölümden oluşan müzayedenin birinci bölümünde usta Türk ressamlarının eserleri ve değerli antikalar yer alıyor. Şevket Dağ’ın ‘Rüstem Paşa Camii’ konulu yağlıboya çalışması ile İbrahim Çallı’nın ünlü ‘Ada’da Sohbet’ tabloları bu bölümde satışa sunulacak. Hoca Ali Rıza’nın ‘Peyzaj’ konulu çalışmaları ile Hikmet Onat, Ruhi Arel, Feyhaman Duran, Naci Kalmıkoğlu, Mihri Müşfik imzalı eserler de ilk kez müzayedede olacak.
ÇAĞDAŞ SANATÇILAR
Müzayedenin ikinci bölümü çağdaş Türk sanatının ustalarına ait eserlerden oluşuyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ‘Kırmızı Kahvehane’, Erol Akyavaş’ın Padişahların Zaferi Serisi’nden görkemli eseri, Mehmet Güleryüz’ün ‘Mostar’ konulu tablosu, Orhan Peker’in ‘Boğalar’ konulu çalışması ile Neşe Erdok, Komet ve Ömer Uluç’un farklı dönemlerinden eserleri bu bölümde yer alıyor. Füreya Koral, Alev Ebuzziya imzalı seramik çalışmalar ile güncel sanatın öne çıkan isimleri Gülsün Karamustafa, İnci Eviner ve Kemal Önsoy imzalı eserler de satışa sunulacaklar arasında. Turgay Artam tarafından yönetilecek müzayede yarın saat 15.00’te Antik Palace’da gerçekleştirilecek.
Ayrıntılı bilgi: www.artam.com
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