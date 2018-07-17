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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Ömer ERBİL
17.07.2018 - 22:34, Son Güncelleme:

1700 yıllık ‘portre büst’ bir harika

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1700 yıllık ‘portre büst’ bir harika

Mersin’deki Soloi-Pompeiopolis antik kentinde bulunan 1700 yıllık ‘portre büst’ kazı ekibinin yüzünü güldürdü. ‘Sanat harikası’ olarak nitelendirilen 82 cm yüksekliğindeki büstün bir aristokrat, yönetici ya da komutana ait özel bir portre olduğu düşünülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ege Üniversitesi adına Mersin’in Mezitli ilçesinde yer alan Soloi- Pompeiopolis antik kentinde 1700 yıllık büst bulundu. Prof. Remzi Yağcı başkanlığında yürütülen ve Mersin Belediyesi tarafından da desteklenen arkeolojik kazılarda ‘portre büst’ şeklindeki heykel, kazı ekibinin yüzünü güldürdü. Sütunlu ana cadde üzerinde ortaya çıkarılan ve ince kristalli beyaz mermerden yapıldığı anlaşılan, toga (Roma dönemi kıyafeti) giymiş bir erkeğin tasvir edildiği portre büst, 82 cm yüksekliğe sahip. Kazı ekibi, büstün teknik ve stil özellikleri bakımından II. yüzyıl sonu ya da III. yüzyıl başında, Soloi Pompeiopolis’te yaşayan bir aristokrat, yönetici ya da komutana ait özel bir portre olduğunu düşünüyor.

MERSİN MÜZESİ’NDE SERGİLENECEK

1999 yılından beri kazıları sürdürülen Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nde bugüne kadar pek çok heykel ortaya çıkarıldı. Bu sanat harikası eserler, Sütunlu Cadde’nin heykeltıraşlık ve mimari plastik yönünden zenginliğini gösteriyor. Ayrıca Kilikia’nın ve Soloi Pompeiopolis’in kendine özgü heykeltıraşlık karakterini de öne çıkarıyor. Bulunan 1700 yıllık portre büstün konservasyon çalışmaları sonrasında daha önceki eserler gibi Mersin Müzesi’nde sergilenmesi planlanıyor. Pompeiopolis’te bulunan eser sayısı, yaklaşık 10’u heykel olmak üzere 20’yi aştı.

SANAT HARİKASI

Pompeiopolis antik kentinde Cardo Maximus üzerinde yapılan 2018 yılı çalışmalarında, temmuz ayı başında batı stoanın önünde kazı ekibince büst tespit edildi. Büyük bir titizlikle etrafı açılan eser arkeologları sevince boğdu. ‘Sanat harikası’ olarak nitelendirilen söz konusu porte büst, ince kristalli beyaz mermerden yapılmış. Alın üzerinde birkaç saç buklesi, burun, birkaç sakal buklesi ve kıyafetinin bazı kıvrımları kırık olmasına rağmen oldukça sağlam görünüyor. Tepesindeki saçların bir kısmında kahverengi boya izleri eseri daha da çekici yaptı. Yüksekliği 82 cm, genişliği 60 cm, kaide yüksekliği 11 cm olarak ölçüldü.
Togalı bir erkeğe ait olan porte büstte, baş hafif sağına çevrili, ileri doğru sert bir şekilde bakıyor. Dikdörtgene yakın bir alın, kabarık ve kıvırcık saç bukleleri ile doldurulmuş. Benzer bukleler sakallarda da görülüyor. Gür bir biçimde işlenmiş sakallar, çeneden öne doğru yönlendirilmiş, kaşlar hafif bir yay çizerken dolgun ve çıkık işlenmiş, derin bir göz çukuru bulunuyor. Böylelikle kalkık olan kaşlar ile alında kırışıklıklar oluşturulmuş, belirgin elmacık kemikleri ve burnun iki yanındaki çizgilerin derinliği ile yüz çökük bir görünüm kazanıyor. Sakalda verilmiş olan çıkıklık, bıyıkta da görülüyor.

Kazı ekibine göre saç ve sakal yapılandırılmasında kullanılan yoğun matkap ile açılan delikler, teknik ve stil bakımından Geç Antoninler Dönemi (II. yüzyılın II. yarısı) modasını hatırlatsa da ayrık ve çıkık sakal ile portre büst, Severuslar Dönemi’nde yapılmış olduğunu düşündürüyor. Zira Severuslar Dönemi sanat anlayışı içerisinde, Antoninler Dönemi portre yontuculuğuna gönderme yapmak sıklıkla görülen bir özellik.

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