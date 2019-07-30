!f İstanbul’dan cinsiyet eşitliği sözü
!f İstanbul, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyeceğini, 5050x2020 taahhüdünü imzalayarak gösterdi.
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, cinsiyet eşitliğini hedefleyen 5050x2020 taahhüdünü imzaladı. Kadınların sinema ve medyaya katılımını artırmayı ve üretim alanlarını genişletmeyi, iletişim ve dayanışma güçlerini görünür kılmayı amaçlayan Filmmor Kadın Kooperatifi, 5050×2020 kampanyasının Türkiye’de görünürlüğünün sağlanması için Adana Altın Koza Film Festivali’ne taahhüdü imzalama çağrısı yapmıştı.
Time’s Up hareketi kapsamında ortaya çıkan 5050×2020 hareketi Cannes, Berlin ve Venedik gibi festivaller tarafından da imzalanmıştı. Bu yıl, 13-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerrçekleşecek !f Istanbul Bağımsız Filmler Festivali tarafından da imzalanan 5050x2020, sinema sektöründe 2020 yılına kadar cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlıyor.
!f, Adana Altın Koza Film Festivali’nin ardından cinsiyet eşitliği taahhüdünü Türkiye’de imzalayan ikinci festival oldu.
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