Kırtasiye fuarına geri sayım

İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı 2018’in kapılarını açmasına az kaldı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) tarafından 24’üncüsü düzenlenecek olan İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı 2018, 21-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Alanında dünyanın üçüncü büyük fuarı haline gelen fuar, ikinci kez Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde misafirlerini ağırlayacak. Türkiye’nin her yanından gelen perakendecilerin buluşma noktası haline gelecek olan fuarda, okul, kırtasiye, kağıt, ofis malzemeleri ve oyuncak sektöründeki son teknoloji on binlerce ürün sergilenecek. Sağlık testlerinden geçip, güvenilirliği tescillenmiş ürünlerin yer alacağı fuarda, birçok ürün lansmanı gerçekleştirilecek. Yurtiçi ve yurtdışından yüzde 55 artış ile 250’yi aşkın firmanın katılması beklenen fuarda, pek çok iş görüşmesi yapılacak, perakende ekonomisi ciddi bir canlılık kazanacak. 5 salon 40 bin metrekare alanda düzenlenecek fuarda, alanında uzman kişilerin katılacağı birçok da etkinlik düzenlenecek.

‘İŞ BİRLİKLERİ İLE SEKTÖR BÜYÜYECEK’

TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, fuar için aylar öncesinden çalışmaya başladıklarını söyleyerek, “Tüm sektörün bir araya gelebildiği fuarımızda 10 binlerce ürün ve en son yenilikler görücüye çıkacak. Son trenlerin takip edilebileceği fuarda, firmalar yeni iş birliklerine de imza atacaklar. Sektörümüzün gelişimi açısından çok önemli bir yeri olan fuar, ülke ekonomisine de katkı sağlayacak” dedi. Geçtiğimiz yıl fuara Anadolu’dan yoğun bir katılımın gerçekleştiğini hatırlatan Şendil, “Bu yıl da aynı katılımı bekliyoruz. Ayrıca fuarda standı olan katılımcılara da destek oluyoruz. Katılımcılarımızın şehir dışından gelecek misafirlerinin önemli bir kısmının 2-3 günlük konaklama masraflarını karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

1.500'ÜN ÜZERİNDE PERAKENDECİ AĞIRLANACAK

Öte yandan fuar için, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın ve Moskova, Sofya, Tahran, Tiflis, Üsküp ve Kahire’de yer alan TÜYAP yurtdışı ofislerinin desteğiyle; Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Ürdün, Kıbrıs, Irak, Kahire, Bulgaristan, Filistin, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Yunanistan’dan heyet organizasyonu yapılacak. Yurtdışı heyet organizasyonlarının yanı sıra Anadolu’da faaliyet gösteren perakendeci, toptancı firmaların fuara gösterdiği yoğun talebi karşılamak için ticaret odalarının da desteği alınarak 1.000'in üzerinde perakendeci fuarda ağırlanacak.