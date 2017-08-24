MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kiliseden uğurlanan gazi vatan için Murat oldu...

    Kiliseden uğurlanan gazi vatan için Murat oldu...

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 09:55Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 10:11

    İstanbul’da pazartesi günü yaşamını yitiren ve önceki gün Meryem Ana Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilen Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler’in ailesi, babalarının tam anlamıyla bir vatan sevdalısı olduğunu söyledi

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Kıbrıs gazisi için Meryem Ana Ermeni Kilisesinde tören
    • Kıbrıs gazisi için Meryem Ana Ermeni Kilisesinde tören
    • Kıbrıs gazisi için Meryem Ana Ermeni Kilisesinde tören
    • Kıbrıs gazisi için Meryem Ana Ermeni Kilisesinde tören

    Kilisede düzenlenen cenaze töreniyle uğurlanan Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler’in, Kıbrıs’a giderken silah arkadaşlarına daha yakın olmak için kendini Murat olarak tanıttığı ve böyle bilindiği ortaya çıktı.

    Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; İstanbul’da pazartesi günü yaşamını yitiren ve önceki gün Meryem Ana Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilen Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler’in ailesi, babalarının tam anlamıyla bir vatan sevdalısı olduğunu söyledi.


    GÖNÜLLÜ KOMANDO
    Türk bayrağına sarılı tabutun kiliseye askerlerin omzunda getirilmesinin kendilerini çok duygulandırdığını belirten Murat Mihran İşler’in yeğeni İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, “Amcam zamanında askere komando olarak gidebilmek için gönüllü oldu. Hatta boyunun 2 santim kısa olması yüzünden sorun yaşamış ama bir şekilde gitmeyi başarmış” dedi. Amcasının ‘Murat’ ismini Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında kullanmaya başladığını söyleyen İşler, “Kıbrıs’a gideceği belli olunca adını ‘Murat’ olarak herkese duyurmuş. Bunu orada yabancılık çekmemek, diğer silah arkadaşlarına yakın olmak için yapmış. Zaten daha sonra da herkes amcamı Murat diye tanıdı. Kendisi Hıristiyan’dı. Ama tam bir Türk’tü” diye konuştu.

    ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE SÖYLEMİŞ
    Babasının herkesin sıkıntısına koşan biri olduğunu anlatan Arda İşler, Türk vatandaşlığından gurur duyduklarını söyledi: “Babam, ölmeden bir gün önce gelinine ‘Patrikhane’ye söyleyin, cenazemi ‘gazi’ olarak kaldırsınlar’ demiş. Gazi töreni bizi çok mutlu etti.”

    Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı...Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı...

    Kiliseden uğurlanan gazi vatan için Murat oldu...

    Etiketler: Komando , Kıbrıs , gazi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri