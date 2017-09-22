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    Keyif Bebesi uygulaması iOS ve Android için yayında!

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 08:53 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 08:53

    Anne-çocuk ürünlerini bir araya getirmek için yola çıkan ve ürün gamını genişleten Keyif Bebesi, uygulama olarak iOS ve Android için yayınlandı.

    200’e yakın marka ve 10000’in üzerinde özel ürün ile anne, bebek, çocuk, hatta çocuklu evde yaşam ve doğal/organik ürünler konusunda alternatifler sunarken, alışveriş için kendini geliştirmeye devam ediyor. Aslında her girişim hikayesi gibi ihtiyaç sonucu doğan bir marka Keyif Bebesi. Kurucusu Burcu Bayraktar Beştaş, kızı Eliz için aradığı markaların Türkiye’de olmadığını, olanları da bir çok farklı nokta ve satış ağında satıldığını görünce, bu markaları bir araya toplamak için harekete geçti ve Keyif Bebesi Mini Mağaza’yı hayata geçirdi.

    Keyif Bebesi uygulaması iOS ve Android için yayında

    9 marka ve 200’e yakın ürün ile başlayan bu alışveriş macerası, yaklaşık 2 senede 200’e yakın marka ve 10000 üzeri ürün çeşidine ulaştı. 

    Uygulama hem iOS hem de Android cihazlara indirilebiliyor.

    Etiketler: keyif bebesi , uygulama , ios , android
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