Keyif Bebesi uygulaması iOS ve Android için yayında!

200’e yakın marka ve 10000’in üzerinde özel ürün ile anne, bebek, çocuk, hatta çocuklu evde yaşam ve doğal/organik ürünler konusunda alternatifler sunarken, alışveriş için kendini geliştirmeye devam ediyor. Aslında her girişim hikayesi gibi ihtiyaç sonucu doğan bir marka Keyif Bebesi. Kurucusu Burcu Bayraktar Beştaş, kızı Eliz için aradığı markaların Türkiye’de olmadığını, olanları da bir çok farklı nokta ve satış ağında satıldığını görünce, bu markaları bir araya toplamak için harekete geçti ve Keyif Bebesi Mini Mağaza’yı hayata geçirdi.







9 marka ve 200’e yakın ürün ile başlayan bu alışveriş macerası, yaklaşık 2 senede 200’e yakın marka ve 10000 üzeri ürün çeşidine ulaştı.



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