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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu askere gidiyor

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 10:26Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 10:57

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik yapacağı yerin belli olduğunu açıkladı. Kerem Kılıçdaroğlu hakkı olmasına rağmen bedelli askerlik uygulamasından yararlanmayacağını açıklamıştı.

    Kerem Kılıçdaroğlu, askerlik yaptıktan sonra evleneceğini açıkladığı nişanlısı Mine Alşan'la babasının başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne katılmıştı.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun doktorasını “siyasette kayırmacılık” üzerine Kore Üniversitesi’nde Kore Cumhuriyeti’nin bursuyla tamamlayan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Ankara’ya dönmüştü. Kerem Kılıçdaroğlu, ODTÜ’de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencilerine part-time ders vermeye başladı. Kerem Kılıçdaroğlu 2014’te yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasından hakkı olmasına rağmen yararlanmamış ve zorunlu askerlik hizmetini yerine getireceğini açıklamıştı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda oğlunun Kasım 2017 celp döneminde askere gideceğini ve acemi birliğinin belli olduğunu söyledi. CHP lideri oğlunun uzun dönem mi kısa dönem mi askerlik yapacağı konusunda bilgi vermedi.

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    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , Asker , Kerem Kılıçdaroğlu
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