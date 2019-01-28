Bir Zamanlar Çukurova 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 31 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümüne kısa bir süre kala, yeni bölümden ilk fragman diziseverlerle paylaşıldı. Fragmanda Yılmaz ve Demir arasındaki mücadelenin daha da yoğunlaşacağının sinyalleri verildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 18. bölüm fragmanında neler var?
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Fekeli Ali'nin mezarlıkta ağladığı sahneler, izleyenlerin dikkatlerinden kaçmadı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 18. bölüm fragmanı...
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Zamanlar Çukurova, ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor. Sevilen dizinin bu haftaki bölümü yine heyecan dolu olacak.
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümünde; Çukurova'da uykular kaçıyor! Hünkar ile Fekeli, olaylı gecenin ardından, yıllar sonra ilk defa karşılıklı konuşacak. Hakikate ve adalete bir kez olsun sırtını dönmeyen Fekeli, söyledikleri ve söylemedikleri ile Hünkar'ı soru işaretlerine boğacak. Devlet hastanesine yeni atanan Müjgan Doktor, Çukurova'da esen rüzgarların yönünü değiştirecek! Alzheimer hastalığı sebebiyle neredeyse tüm geçmişini unutan Haminne'nin zihninde çakan şimşekler ne diyecek? Sanayi Odası Başkanlığı'nı Demir'e kaptıran Yılmaz'ın yeni planları yenilgiyi zafere dönüştürebilecek mi?
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