Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Dizilerin yılbaşı nedeniyle yayınlarına ara vermesi sebebiyle bir süredir yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşamayan Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak 17. bölümüne ait fragman diziseverlerle paylaşıldı. Yayınlanan fragman, yeni bölümün oldukça heyecan dolu geçeceğinin sinyallerini verdi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm fragmanında neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Yaman ailesinin etrafında geçen olayların anlatıldığı ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Zamanlar Çukurova'nın 24 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelecek 17. bölümü öncesi ilk fragman yayınlandı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm fragmanı...
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in rol aldığı ve 1970'li yıllarda Adana'da geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 24 Ocak Perşembe akşamı yayında olacak. Yeni ölüm öncesi yayınlanan fragmandaki diyaloglar oldukça dikkat çekici
FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Aralık'ta ekranlara gelen son bölümünde; eski aşıklar bir araya geldi! Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya geldi, aynı havayı soludu! Bölüme damga vuran olay ise Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu! Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise, karışık duyguların pençesinde, kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.
Olaylı akşamın finalini ise Yılmaz yaptı! Züleyha'nın el emeği göz nuru, kanaviçede işlediği tavus kuşu motifli kırlent için açık artırmada en büyük teklifi Yılmaz verdi! Yüz liradan açılan kırlente 5 bin lira teklif etti! Demir Yaman'ın teklifi ise 200 lira idi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle