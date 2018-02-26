Suyun faydaları nelerdir? Su içmek o sorunları çözüyor

Su, yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğu vücudumuz için hayati derecede önem taşır. Çünkü bu mucizevi içecek, vücudumuzun sağlıklı bir biçimde işlevlerini yerine getirmesini sağlar. Suyun faydaları ise saymakla bitmiyor; vücuttaki tüm hücre ve dokuların beslenmesinden, zararlı maddelerin vücuttan atılmasına kadar birçok faydası olduğu biliniyor. İşte suyun nelere iyi geldiğine dair detaylar...

Düzenli olarak su içmeye başladığınızda sindirim sisteminiz iyileşmeye başlar. Su, yediğiniz besinlerin parçalanmasına yardımcı olarak, sindirim sisteminin mükemmel çalışmasını sağlar.

Yumuşak ve parlak saçlara kavuşmak için su için. Su, saç köklerindeki sinir uçlarını aktif hale getirir. Uzamasına da yardımcı olur.

Su, vücuttan toksinlerin atılmasını hızlandırdığı için yaşlanmayı yavaşlatır. Cilt hücrelerini tamir ederek, cildin esnekliğini arttırır bu da cildin daha parlak ve daha canlı görünmesiyle sonuçlanır.

Yeterli su tüketimi; susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat problemi vb. beyin fonksiyonlarını düzenler.

Diyet yapan ve kilo vermek isteyen kişiler mutlaka su içmelidir. Su, metabolizmayı daha fazla çalıştırır. Böylece daha fazla kalori yakmış olursunuz. Ilık su, aynı zamanda vücuttaki yağların parçalanmasını sağlar.

Doku ve organlara besin ve oksijen ulaştırmak kan dolaşımı sayesinde mümkün olur. Su, kan dolaşımınızı kolaylaştırarak daha sağlıklı olmanızı sağlar.

Kabızlık, bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin altında yeterli su içmemek yatar, dolayısıyla su tüketimi bağırsak sağlığınıda düzenler.

Vücut ısısını dengeler ve kişilerde büyük sıkıntı veren ödemin atılmasına yardımcı olur.

YEMEKTEN ÖNCE MUTLAKA SU

Su içme alışkanlığı kazanmak için her yemekten önce veya sonra su için. Çünkü su içmeyi herkes unutabilir ama yemek yemeyi asla! Yemeklerden önce veya sonra 1 bardak su içtiğinizde hiç yoktan 1 litre su tüketmiş olursunuz. Bu da zamanla alışkanlık kazanmanızı sağlar.

Günlük su tüketiminizin hesabını tutun. Daha sonra eğer yeterince su içmediğinizi düşünüyorsanız; mutlaka içtiğiniz su bardaklarını sayın. Kendinize bu konuda hedefler koymanız, su içmek konusunda daha istekli olmanızı sağlayabilir. Mesela kendinize öğle yemeğine kadar 600 Ml su içme şartı koşun ve bunun sonucunda da belli ödüller koyun. Bu sayede, su içmek sıkıcı bir iş olmaktan çıkıp eğlenceli bir hale dönüşebilir!