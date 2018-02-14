Rüyalar sağlığınız için neden önemli?

Journal of Neuroscience'ta yayınlanan araştırmada, REM (rüyaların meydana geldiği aşama) uykusunda daha fazla zaman harcayan insanların, hafif elektrik çarpmalarına maruz kaldıklarında korku ile ilişkili beyin aktivitesinin daha düşük olduğunu keşfedildi.

Üstelik bu REM uykusunun tek iyi yanı da değil. Birçok araştırma REM uykusunun çok sayıda faydası olduğu konusunda veriler ortaya koyuyor.

Peki REM uykusunda neler oluyor?

Uyku beyinde 5 aşamalı bir süreçten oluşuyor. İlk dört evrede derin uykuya dalış yaşanıyor ve beşinci evre olan REM uykusunda beyin aktiviteleri ve canlı hayaller artıyor. REM uykusu ise genelde gecenin ilk saatlerinde kısa sürelerde yaşanıyor ve sabaha karşı uykunun son evrelerinde kuvvetleniyor. Yani yatakta 7-8 saatlik bir uyku çekmiyorsanız daha az REM uykusu alma durumu ortaya çıkıyor.

Rüya görmek ne işe yarıyor?

Bilim insanları rüyaların, gece boyunca rastgele ateş eden nöronların bir ürünü ya da önemli anıları önemli olmayanlardan ayırmaya yarayan bir elek olup olmadığı senaryoları arasında gidip geliyor. Ancak birçok uzman rüyaların günün verilerini işleyen ikinci bir bağırsak görevi gördüğüne inanıyor.

REM uykusunun yararları neler?

Son yıllarda yapılan birçok araştırma REM uykusunu iyi uyuyan kişilerin duyguları daha iyi okuyabildiklerini ve dış uyaranlara karşı daha doğru tepkiler verdiklerini gösteriyor.

İyi bir uykuya yatmadan önce duygusal görüntüler izleyen kişiler ertesi gün aynı görüntülere daha güçlü tepkiler veriyor. Bu da REM uykusunun duygusal deneyimin gece yumuşatılıp bir merhem görevi gördüğünü gösteriyor. Yani duygusal açıdan ertesi güne çok daha güçlü bir şekilde uyanıyoruz.

Aynı şekilde bir başka araştırma ise travmatik bir olay öncesinde alınan iyi bir uykunun o korkutucu olay karşısında daha sakin tepkiler vermemizi sağladığını da gösteriyor.