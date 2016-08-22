Ödemden nasıl kurtulabilirim ?
Ödem sorununun yaşam kalitesinin olumsuz şekilde etkilediğini söyleyen Diyetisyen Neslihan Aktepe, bu sorundan kurtulabilmeniz için tavsiyelerde bulunuyor.
Vücutta sıvı birikmesine ödem denir. Özellikle kadınların sıkça yaşadığı bir sağlık sorunudur ve yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Sabah kalktığınızda aynada şişmiş bir yüz, özellikle şiş göz kapakları, parmaklara yüzük takamamak, ayakkabının içine girmeyen ayaklar dersek, eminiz ki ödemin yarattığı şikayetler ve sıklığı daha da netleşir. Ödemin altında çok ciddi bir sağlık sorunu bulunabilir, bu nedenle iyi gözlemlemek ve gerektiğinde doktora başvurmak gerekmektedir.
ÖDEM NE ZAMAN VE NEDEN OLUR?
Ödem; böbrek ve karaciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, hormonal hastalıklar, enfeksiyonlar, tümör varlığı, aşırı sıcak hava, hareketsiz yaşam tarzı, uzun süre oturarak yapılan yolculuklar, dağ sporları, lodos, uyku sorunları, stres, obezite, fazla karbonhidrat tüketimi, fazla şeker tüketimi, günlük 300 mg’dan fazla kafein tüketimi, günlük 5 gr’dan fazla tuz tüketimi, az su tüketimi, adet dönemi, hamilelik, menopoz, steroid kullanımı gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır.
Bunların yanı sıra bir de hiçbir sebebi olmayan idiyopatik ödem bulunmaktadır.
ÖDEM SORUNUNDAN KURTULABİLMEK İÇİN TAVSİYELER;
- Tuzu günlük 5 gr olarak ayarlayın
- Tuz yerine kimyon + zerdeçal + karabiber karışımı kullanın
- Şeker yerine zerdeçal + tarçın +kakule karışımı kullanın
- Günlük 2.5-3 lt. su için
- Dolaşımı hızlandırabilmek için düzenli masaj yaptırın
- Haftada en az 180 dakika tempolu yürüyün
- Fazla kilolarınızı vermeye çalışın
- Yeterli ve dengeli beslenin
- Ödem atan biberiye, ısırgan otu, mısır püskülü, kiraz sapı ve funda yaprağından destek alın
- Yeşil yapraklı sebze tüketimini; özellikle maydanoz ve dereotu tüketimini arttırın
- Beyaz çayı karanfil ve kabuk tarçın ile tüketin
- Meyvelerden özellikle kiraz, ananas, kivi, nar, armut, kaysı ve erik tercih edin
- Meyan kökü içeren besinlere dikkat edin
- Probiyotiklerle dost olun
- Kan tahlillerinizde özellikle TSH, magnezyum ve B6 vitamin eksikliği var mı kontrol ettirin
- Ciddi sağlık sorunu yok ise, sauna ve buhar odalarına girebilirsiniz
- 1 gr tuz vücutta 200 ml kadar ödem yapacağı için özellikle hazır soslar, mayonez, ketçap, şarküteri ürünleri, turşu ve konserve besin tüketimine dikkat edin
1 GÜNLÜK ÖDEM ATTIRAN DİYET
SABAH: 2 yemek kaşığı lor peynir + 1 yumurta + 1 plak sade wasa + bol limonlu maydanoz ve dereotu
ÖĞLE: Yağsız ızgara hindi veya balık ızgara +bol dereotlu limonlu roka salata
ARA: 3 adet mürdüm erik
ARA: 1 bardak sade kefir
AKŞAM: Yağsız ızgara sebze + dereotlu, reyhanlı ve acı pul biberli 1 kase cacık
SU: 3 lt
Fazla kilolu kişilerde özellikle yağ dokularının olduğu bölgelerde ödem oluşur. Bunun nedeni adipoz adı verilen yağ dokularının %50’lik kısmının ödemden oluşmasıdır. Bu nedenle diyet programlarında kilo verirken %100 başarı elde edebilmek için, mutlaka ödem ve var ise kabızlık sorununun da çözülmesi gerekmektedir.
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