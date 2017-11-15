Modern tıbbın en büyük yeniliklerinden biri: Kendi yağlarınızdan elde edilen kök hücreler ile kireçlenme ve eklem tedavisi

Eklemlerimizde yaşlanma etkisi olan harabiyeti gidermek, onarmak ve yaşlanmayı geciktirmek için modern tıp alanındaki en yeni uygulamalardan biri kendi kök hücrelerimizle yapılan tedavilerdir.

Eklem kireçlenmesi; diz, kalça gibi eklemlerdeki kıkırdak dokusunun yaş ile birlikte büyük ölçüde yıpranması veya harap olması, ayrıca eklemleri kayganlaştıran eklem içi sıvısının azalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Genellikle yaşlanmayla birlikte olan eklem kireçlenmesi özellikle 55 yaş üzerindeki kişilerde ve en çok diz ve kalça eklemlerinde görülmektedir.

Kök hücre en basit anlatımıyla kıkırdak, bağ dokusu, kas, cilt vb gibi özelleşmiş başka hücrelere farklılaşabilen, yenileştirici, onarıcı, gençleştirici hücrelerdir. Kendini yenileme yeteneğine sahip olan, bütün doku ve organları oluşturan ana hücre türleridir. Yetişkinlerdeki hücre ve dokuların yenilenmesi ve onarımı kök hücrelerle sağlanır. Kök hücre ile yaşlanma süreci geriye çevirme yöntemlerinin amacı, zenginleştirilmiş kök hücrelerin yıpranmış dokuya enjekte edilerek o dokudaki yenileşme, gençleşme ve onarımın sağlanmasıdır.

Eklem kıkırdağında harabiyeti gidermek, iyileştirmek, tedavi etmek üzere geliştirilen en son tedavi ise eklem içerisine yağ dokusundan elde edilen, kök hücreden zengin SVF (Stromal Vasküler Fraksiyon) sıvı injeksiyonu tedavisidir. Kök hücre SVF tedavisi çok yüksek sayıda ve canlı kök hücreler ile rejenatif (yenileştirici) onarıcı hücreler içerir.

KÖK HÜCRE SVF TEDAVİSİ NEDİR?

Kendi kök hücrelerimizin vücudumuzdaki en zengin olarak bulunduğu yerlerden biri ciltaltı yağ dokusudur (adipoz doku). SVF kök hücre elde edilebilmesi için hastadan bir su bardağı (yani 50-200 cc) arasında yağ dokusu alınması gerekir. Bunun için özel steril ameliyathane şartlarında estetik cerrahi uzmanı tarafından karın, bel veya kalçadan mini bir aspirasyon yöntemi ile yeteri miktarda cilt altı yağ dokusu (adipoz doku) alınır. Alınan yağ miktarı vücut yapısına göre oldukça az miktarda olduğundan vücutta hiçbir estetik bir sorun yaratmaz. Cilt altı yağ dokusundan bir uygulama ile ortalama 10 milyon kök hücre elde edilebilir. Cilt altı yağ dokusundan alınan yağların laboratuvar şartlarında özel tıbbi işlemlerle ayrıştırılması sonrası elde edilen kök hücrelerden zengin sıvıya Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF) adı verilir. SVF Tedavisi en basit anlatımıyla kök hücreden zengin yağ dokusu sıvısı transferidir. SVF sıvısı çok sayıda ve canlı kök hücreler ile rejenatif, yenileştirici, gençleştirici, onarıcı, tamir edici hücreler içerir.

Kişinin kendi vücut yağından elde edilen kök hücreler hiç bekletilmeden, saklanmadan, tekrar üretilmeden, aktive edilerek, canlı canlı hemen aynı kişiye injeksiyon yöntemi ile verilerek tedavi yapılmaktadır. Kişinin kendi vücut yağından elde edilen kök hücresi enjeksiyonlarının kendi hücrelerimiz olması nedeniyle güvenli olması, alerji doku reddi, aşırı duyarlılık reaksiyonu, enfeksiyon bulaşmaması avantajlarının yanı sıra, iz bırakma riskinin olmaması, etkisinin kanıtlanmış olması, kalıcılığı, yenileştirici, onarıcı, tamir edici, gençleştirici etkisinin çok uzun sürmesi, kolay uygulanabilirliği ve uygulamanın sınırsız sayıda tekrar edilebilir olması en büyük avantajlarıdır.

Kök hücre SVF Tedavisi ile eklem kireçlenmesi (osteoartrit, artroz), kıkırdak hasarı, kıkırdak yenilenmesi ve tamiri, eklem hasarı, eklem yaralanması, diz ağrıları, kalça eklemi ağrıları, kas- adale yırtıkları, kapanmayan yaralar ile diz eklemlerini zorlamaktan ve kazalardan kaynaklanan menüsküs, diz bağ yırtıkları ve spor yaralanmaları, tendon hasarı ortopedik kök hücre uygulamaları ile tedavi edilebilmektedir.