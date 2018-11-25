Kefir nedir? Kefirin sağlığa faydaları neler?
Mide ve bağırsak üzerinde inanılmaz etkisi olan kefir, yüz yıllardır Kafkasya'da bölge halkının sağlık iksiri olarak tüketilirken, uzun bir süredir dünya genelinde insanların severek tükettiği bir içecek haline geldi. Enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttıran kefir, birçok hastalığa karşı da koruyucu etki sağlıyor. Peki, kefir nedir? Kefirin faydaları neler?
Uzmanların her gün tüketilmesi konusunda tavsiyede bulunduğu Kafkasya kökenli sağlıklı bir içecek olan kefir, keçi veya inek sütünden özel bir maya mantarıyla elde ediliyor. Bu içeceğin fermantasyonu esnasında oluşan pek çok bileşiğin antimikrobiyal etkileri olduğu da biliniyor. İşte, kefire dair merak edilen tüm detaylar...
KEFİR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Kuzey Kafkasya kökenli olup "Türk köpüğü" olarak Rusça'da şimdiki adını aldığını ve Kuzey Kafkasyalı Müslümanlara bir armağan olduğuna inanılan kara maya usulü kefirin, sütün mayalanarak elde edilen kefir özellikle mide ve bağırsaklar için faydaları nedeniyle sıklıkla tüketilmeye başlanan bir ürün. Çok eski yıllardan beri Kafkasya bölgesinde yapılan bugün ise Avrupa ve Amerika ülkelerinde ticari amaçla üretilen süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı hafif ekşimsi fermente bir süt ürünü olan kefir, sağlığa olan faydaları için sıklıkla tüketiliyor.
Kefir yapımında inek, koyun, keçi, manda sütleri yağlı veya yağsız olsun kullanılabilir. Eski Orta Asya'da çok kullanılan kefire, günümüzde bilhassa Kafkasya'da rastlanmaktadır. Çeşitli araştırmalarda kefirin iştahsızlık, uykusuzluk, verem ve böbrek hastalıklarında, bronşit ve astımda, egzama ve çatlaklar tedavisinde kullanıldığı belirtilmektedir.
KEFİRİN FAYDALARI NELER?
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR: Bu sağlık dolu içecek bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden, enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır. Birçok hastalığı engellemeye yardımcı olur.
ASTIM VE ALERJİYE DİRENÇLİ: Yapılan çalışmalarda kefirde bulunan maddelerin astım ve alerjiye karşı direnç oluşturduğu görülmüştür.
BAKTERİLERLE MÜCADELE EDER: İçerdiği faydalı bakteriler, sindirim sistemimizdeki zararlı bakterilere karşı mücadele eder.
DİYET YAPANLARA YARDIMCI: Kilo vermek isteyenler için de ideal bir içecek olan kefir tok tutucudur. Kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmaz.
SİNDİRİM PROBLEMLERİNE KARŞI BİRE BİR: Hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlar çekenler içinde faydalı olan kefir, bağırsak florasını düzenler.
ENERJİ VERİR: Halsizlik ve yorgunlukla mücadele içinde tercih edilen Kafkasya kökenli bu içeceğin enerji değeri yüksektir, tüketen kişilere canlılık ve enerji verir. Spor yapan kişiler için de bir enerji deposudur.
CİLDE PARLAKLIK KAZANDIRIR: Cilt sağlığı ve güzelliğine de olumlu katkıları vardır, cildi iyileştirir ve parlaklaştırır.
STRESLE MÜCADELE EDER: Şehir hayatının kaçınılmaz yan etkilerinden biri olan strese karşı mücadelede de fayda sağlayan kefir, aynı zamanda saçları da güçlendirir.
KOLESTEROLÜ DENGELER: Yüksek tansiyon ve kolesterol gibi hastalıklardan muzdarip kişiler içinde kurtarıcı olan kefir, Kolesterolü dengeler ve yüksek tansiyonu düşürür.
KALP KRİZİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜR: Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi kanıtlanan kefir, damar sertliğini ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur.
KANSERİ ÖNLEMEDE ETKİLİ: Kanser hastalarında kemoterapi tedavisi sırasında vücudun güçlü kalmasını ve beslenmenin devamlı olmasını sağlar. Bunun yanında öncelikle prostat ve bağırsak kanseri olmak üzere, birçok kanseri önlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.
DOĞAL ANTİBİYOTİK: Antibiyotik ilaçlar, vücuttaki tüm vitaminleri ve bakterileri öldürdüğü için; içerdiği faydalı bakteriler sayesinde doğal antibiyotik görevi yapar.
HÜCRELERİ YENİLER: Antioksidan özellikleriyle hücre yenilenmesine katkıda bulunur ve Osteoporoz ve Alzheimer hastalığına karşı direnç oluşturur.
YAŞLILIK SORUNLARINA KARŞI KORUYUCU: Mutlu ve sağlıklı bir yaşlılık geçirmek için ideal olan kefir, yaşlılıkta karşılaşılan sorunlara karşı koruyucudur.
KRONİK DEPRESYONA KARŞI ETKİLİ: Kronik depresyona karşı olumlu katkısı olduğu bilim çevreleri tarafından kanıtlanmıştır.
ÖDEM ATTIRIR: Antibiyotik etkisiyle iltihaplı hastalıkların tedavisine yardımcı olur ve vücuttan fazla ödemin atılmasına katkı sağlar.
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