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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
04.12.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Kansızlık (anemi) neden olur? Kansızlığa ne iyi gelir?

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Kansızlık (anemi) neden olur? Kansızlığa ne iyi gelir?

Anemi halk dilinde bilinen adıyla kansızlık pek çok sağlık sorununu beraberinde getirir. Anemi (Kansızlık), vücudumuzun ihtiyacı olan oksijeni taşıyan kırmızı kan hücre yoğunluğunun azalmasıdır. Peki, kansızlık (anemi) neden olur? Kansızlığa ne iyi gelir?

Anemi adıyla da bilinen kansızlık, son derece ciddi bir hastalıktır. Zamanında müdahale edilmediği takdirde birçok farklı organa sirayet etmiş olan hastalıklara neden olabilir. Özellikle kötü beslenen, aşırı zayıf olan kişilerde görülme sıklığı daha fazladır. Genetiğe ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Birçok farklı anemi türü bulunmaktadır.

Kansızlık (Anemi) Türleri

1- Akdeniz anemisi: Kalıtımsal olarak geçen Akdeniz anemisi ülkemizde ve çeşitli Avrupa ülkelerinde sıklıkla görülmektedir. Alyuvarları yüksek oranda tahrip eder. Akdeniz anemisi olan kişiler test yaptırarak taşıyıcı olup olmadıklarını kontrol ettirmelidir.

2- Hemolitik anemi: Bu kansızlık türü de tıpkı Akdeniz anemisi gibi genetiktir. Ancak daha sonradan ortaya çıkma riski de bulunmaktadır.

3- Aplestik anemi: Kemik iliğinde ortaya çıkan ve yeteri kan alyuvar üretilememesi sonucu gelişen bir anemi türüdür. Uyuşturucu bağımlıları dışında enfeksiyonel hastalıklarda da görülebilir.

Kansızlık Belirtileri Neler?

1- Güçten düşüş: Kan, vücudun sağlıklı bir şekilde hareket etmesini sağlayan temel sıvıdr. Bu sıvının yokluğunda enerji kaybına uğramak kaçınılmazdır. İlerleyen evrelerinde kişiler günlük işlerini yaparken dahi güçlük çekebilir. Halsizlik giderek kronikleşir. En uç seviyelerde hasta yatağa bağımlı hale gelebilir.

2- Bayılma: Güçten düşen bünye giderek daha fazla alarm ve fire vermeye başlar. Anemi teşhisi konulmuş kişiler aniden bayılabilir. Böyle durumlarda ilk yardım müdahalesi şarttır.

3- Cilt yapısında değişimler: Cilde renk ve canlılık veren, bedende az bulunduğu takdirde cilt yapısında da değişimler gözlemlenmektedir. Söz konusu değişimler çok ani olup kuruluk ve renk kaybına yol açabilir.

Kansızlık Nasıl Anlaşılır?

1- Sinirli ruh hali: Kansızlık, sadece fiziksel değil psikolojik ve zihinsel olarak negatif sonuçlar doğurabilir. Yetişkinlerde çok fazla oranda görülen semptomların başında asabiyet geliyor. Vücut ve zihin dengesini yitiren kişiler en ufak bir olumsuzluğa karşı bile büyük tepkiler gösterebilir.

2- İştahsızlık: İştahsızlık , anemi anemi hastalığının hem nedeni hem de sonucudur. Öyle ki yetersiz ve sağlıksız beslenen kişilerde kansızlık görülme riski çok fazladır. Bununla birlikte kendisine anemi teşhisi konulmuş kişilerin yemek yeme istekleri de giderek azalır.

Kansızlık Neden Olur?

1- Alyuvar eksikliği: Çeşitli genetik ve çevresel etkilere bağlı olarak vücut alyuvar üretiminde yavaşlar. bu da kansızlık hastalığının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Birçok farklı faktör alyuvar üretimini negatif olarak etkileyebilir.

2- Demir eksikliği: Demir eksikliği, kansızlık hastalığında son derece kritik bir öneme sahiptir. Öyle ki tıp literatüründe ''demir eksikliğine bağlı anemi'' adı verilen özel bir kansızlık tipi bulunmaktadır. Özellikle çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülme sıklığı daha fazladır.

3- Vitamin eksikliği: Birçok farklı gıdada az ya da yüksek miktarda vitamin bulunmaktadır. Ancak bu gıdaları yeteri kadar tüketmemek ve bunların yerine zararlı beslenme alışkanlıkları edinmek kansızlık hastalığının önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

Kansızlığa Ne İyi Gelir?

1- Tahin - pekmez: Özellikle olması gereken kilonun çok altında olan kişilere tahin - pekmez karışımı öneriliyor. Tam bir vitamin deposu olan bu gıdalar kan yapıcı özelliklere de sahiptir.

2- Et: Hem kırmızı hem beyaz et türleri kansızlığa iyi gelen besinler arasında yer almaktadır. Etleri kızartmak yerine buğulama ya da ızgara şeklinde hazırlamak çok daha sağlıklı beslenmek için idealdir.

3- Kuru üzüm ve kuru yemişler: Öğün aralarında sıklıkla ceviz, badem ve fıstık gibi kuru yemişler tüketilmelidir. Vücudun demir ihtiyacını karşılayan bu yemişler dışında kuru üzüm de istenildiği kadar tüketilebilir.


 

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