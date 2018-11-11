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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
11.11.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

Gebelikte şeker yüklemesi ne zaman yapılır?

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Gebelikte şeker yüklemesi ne zaman yapılır?

Bebeklerini kucaklarına alacakları günü sabırsızlıkla bekleyen birçok anne adayı, gebelikte şeker yüklemesi hakkında bilgi almak istiyor. Özellikle gebelikte şeker yüklemesi testinin ne zaman yapılmasını gerektiğini merak eden kadınlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, gebelikte şeker yüklemesi ne zaman yapılır?

Kiloluluk, aile öyküsü, 25 yaşından büyük olmak ve daha önce iri bebek doğurma hikayesi bulunmasının gebelik diyabeti için risk faktörleri olduğuna dikkati çeken uzmanlar, gebelikte şeker yüklemesi testinin mutlaka yaptırılması gerektiği konusunda anne adaylarını uyarıyor. İşte, merakla araştırılan 'Gebelikte şeker yüklemesi ne zaman yapılır?' sorusunun yanıtı...

Gebelik şekerinin, sadece gebelik ve doğumu takip eden dönemde değil, tüm yaşam boyunca olumsuz etkilere neden olabildiğinin altını çizen uzmanlar, anne karnında yüksek kan şekeri gibi olumsuz şartlara maruz kalan çocuklarda ileri yaşlarda obezite, tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve karaciğer yağlanması sıklığının 4-8 kat arttığını söylüyor.

Tanı konulabilmesi için mutlaka "Şeker Yüklemesi Testi" yapılması gerektiğini vurgulayan bilim insanları, Gebelerde şeker yükleme testinin bazı ülkelerde yasaklandığı şeklinde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor.

ŞEKER YÜKLEMESİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cihangir Mutlu Ercan, tüm gebelere 24-28. gebelik haftalarında şeker yükleme testiyle diyabet taraması yapılmasını önerdiklerini belirterek "Aksi halde şeker hastalığı olan gebelerin yarısına ne yazık ki tanı konulamayacak" diyor.

Tüm gebeliklerin yaklaşık yüzde 7'sini etkileyen şeker hastalığının yüzde 90'ının "gestasyonel diyabet" olarak isimlendirildiğini ve bunun yalnızca gebelik halinde ortaya çıkan ve doğum sonrası kaybolan diyabet tipi olduğunu aktaran Ercan, şunları söylüyor:

"Esasen bu hastalar sınırda pankreatik insülin rezervine sahip kadınlar olup, gebeliğin ilerleyen haftalarında artan insülin ihtiyacına yeterli pankreatik yanıtı veremeyen gruptur. İşte bu nedenle tüm gebelerimize 24-28. gebelik haftalarında şeker yükleme testiyle diyabet taraması yapılmasını önermekteyiz. Aksi halde sağlıklı göründüğü halde gerçekte şeker hastalığı var olan gebelerin neredeyse yarısına ne yazık ki tanı konulamayacaktır. Bu da kliniğe kötü obstetrik sonuçlar olarak yansır. Daha çok sezaryen, daha çok yenidoğan yoğun bakım ünitesine gidiş veya daha çok doğum komplikasyonlarıyla karşılaşma oranları gibi olumsuz sonuçlar bizi bekler. Biz hastanemize başvuran tüm gebelere diyabet taraması için, aç olunmasını dahi gerektirmeyen, 50 gram şeker yükleme testini referans almaktayız. Bu testin neticesinde ancak birinci saat kan şeker düzeyi 140 mg/dL üzerinde çıkan olgular, kesin tanı için aç olmayı gerektiren ve dört kez kan örneklemesinin yapıldığı 100 gram şeker yükleme testine yönlendirilmektedir. Bilinmelidir ki gebelik döneminde ortaya çıkabilen diyabet hastalığının erken tanısında en önemli basamak şeker yüklemesiyle yapılan tarama testleridir."

SAĞLIK BAKANLIĞI TAVSİYE EDİYOR

Sağlık Bakanlığı, gebelikte şeker tarama testinin zararlı olduğuna dair iddianın, bilimsel geçerliliği olmadığını ve iddiaların aksine testin özellikle tavsiye edildiğini söylüyor. Öte yandan Bakanlığın, gebe takip protokollerinde tüm gebelere, 24'üncü ve 28'inci haftalarda gebelikte şeker tarama testinin yapılması öneriliyor.

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