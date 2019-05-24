Ünlüler Fenerbahçe için seferber oldu
Acun Ilıcalı’nın öncülüğünde Fenerbahçe’ye destek devam ediyor.
Fenerbahçe’ye destek kapsamında bugüne özel bir sosyal medya etkinliği gerçekleştirildi. Birçok ünlü isim Fenerbahçe için seferber oldu.
Fenerbahçe’ye destek için paylaşım yapan ünlüler; Acun Ilıcalı, Seda Sayan, Bensu Soral, Tülin Şahin, Hakan Ural, Sarp Akkaya, Hakan Bilgin, Uraz Kaygılaroğlu, Murat Şeker, Ceyhun Fersoy, Ozan Güven, Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Ümit Kantarcılar, Hakan Ka, Sami Levi, Merve Özbey ve Furkan Kızılay.
Fenerbahçe’ye destek olmak isteyenler “İz Bırakanlar Triko Forma” satın alarak kampanyaya katkıda bulanacaklar.
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