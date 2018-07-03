Tehlikeli yolculuk
52 yaşındaki oyuncu Tuna Orhan, Bodrum tatilindeki ihmaliyle yürekleri ağza getirdi.
Ailesiyle Bodrum’da
“Hokkabaz”, “Çalgı Çengi” gibi birçok önemli yapımda rol alan, en son “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Tuna Orhan, tatil için ailesiyle Bodrum’a gitti. Oyuncu, önceki gün kaldığı siteden ATV’yle çıkarken görüntülendi.
İhmali korkuttu
Arkasına kızını alıp yola çıkan Tuna Orhan, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Ne kendisi ne de kızı için kask bulunduran, hiçbir önlem almadan sürüş yapan ünlü oyuncunun ihmali, vatandaşların tepkisini çekti.
Tuna Orhan, ATV’yi yol boyunca çok dikkatli ve yavaş kullansa da kaza ihtimali korkuttu.
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