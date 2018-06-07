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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
07.06.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Survivor’da kimin kazanacağını önceden yayınlayanlara dava

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Survivor’da kimin kazanacağını önceden yayınlayanlara dava

Acun Ilıcalı’nın yönetim kurulu üyesi olduğu Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri A.Ş, “Survivor” adlı yarışma programında kimin elenip kimin kazanacağının önceden sosyal medyadan yayınlandığını iddia ederek, meçhul kişi veya kişiler hakkında savcılığa şikayette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikayet dilekçesinde “Survivor’da yarışmacılar iki grup halinde iki ayrı adada kalmaktadır. Gruplar sadece ödül ve eleme oyunları için bir araya gelmektedirler. Her hafta kaybeden takımdan bir kişi elenmektedir. Programın amacı ise tropik bir adada hayatta kalma mücadelesi olup izleyiciler her hafta yarışmanın kazanan ve kaybedeninin açıklanmasını beklenmesidir. “Survivor” isimli yarışmanın tüm hakkı müvekkil şirkete aittir. Müvekkil şirket her hafta çekilen bölümlerin kurgusunu yaparak yayına hazırlamaktadır. Ayrıca tüm hafta kazanan ve elenen takımların kimler olduğunun reklamını yaparak program tanıtımını gerçekleştirmektedir” denildi.
KİŞİ VEYA KİŞİLER İFŞA EDİLSİN
Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Kısa bir süre önce instagram hesabından yarışma televizyonda yayınlanmadan önce kazanan ve elenenlerin kimler olduğu, program içeriğine dair gizli bilgiler ile yarışmayla ilgili görüntülerin ve markasının haksız olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu sosyal medya hesabından kimin elendiği, dokunulmazlık ödülünü kimin kazandığı gibi programa ilişkin tüm bilgiler, izleyicinin cevap beklediği tüm sorular televizyon yayınından önce bu hesap üzerinden paylaşılarak şirketin ticari sırları açığa çıkarılmaktadır. Ayrıca bu instagram hesabı üzerinden başka sosyal medya hesaplarına da yönlendirme yapılmaktadır. Her bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanacak programın bölüm öncesinde içerikli bilgileri yayınlanmaktadır. Bu hesaplardan birisi de başka bir instagram hesabıdır. Bu hesap da 28 Mart 2018 günü aktif hale getirilmiştir. Bu hesaptan ilk paylaşımda, “2017’de Acun Medya tarafından kapatılan hesabımızın ardından survivor hakkında önceden birçok bilgiyi sizlere ilettik. Bu hesabımız da önceki adresimizin kapanması halinde tüm bilgileri paylaşacağımız adrestir” yazılmıştır. Hesap sahipleri bu paylaşımla bu suçu ilk kez işlememiştir. Müvekkil şirketin sırlarını ifşa eden kişi ve kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını ve gerekli güvenliğin sağlanmasını talep ediyoruz”

 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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