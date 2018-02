Sanatçı Nuray Hafiftaş 53 yaşında yaşamını yitirdi

SANATÇI Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında geçirdiği kalınbağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş bugün hayatını kaybetti.

DOKTORU BİLGİ VERDİ! 20 DAKİKA SONRA VEFAT ETTİ

Nuray Hafiftaş’ın doktoru Göksel Bahadır’ın ‘dün gece ağırlaştı ve yeniden müdahale ettik ama kendisine uyguladığımız tedavilere rağmen giderek kötüye gidiyor. O yüzden de yakınlarına haber verildi. Tedavi süresince tabii ki biz elimizden geleni yapıyoruz. Her an her şey olabilir mi? Evet, durumu çok hızlı bir şekilde kötüye gidiyor’ açıklamasının ardından 20 dakika sonra Hafiftaş'ın vefat haberi geldi. Dr. Göksel Bahadır, ünlü sanatçının vefat haberini şu sözlerle duyurdu: "Biliyorsunuz, az önce de son durumunun ağır olduğunu söylemiştik. Maalesef kendisini kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen cevap alamadık. Genel durumumu bozuldu, tansiyonu düştü. Tansiyonu toparlamaya çalıştık ama verilen tüm tedavilere rağmen tansiyonu yükselmedi. Kalp yetmezliği, solunum yetmezliği geliştiği için hastamızı kaybettik saat 12.56’da son nefesini verdi."

CENAZESİ YARIN

Nuray Hafiftaş, yarın Çatalca Ferhatpaşa Büyük Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çanakça Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPETAKLAK OLDU

Kanser olduğunu öğrenen Nuray Hafiftaş yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatmıştı: Hayatım bir anda tepetaklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?



Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan ilinin bir ilçesi olan Çıldır'da doğdu. İlkokul eğitimini Taksim’de tamamladıktan sonra İTÜ ( İstanbul Teknik Üniversitei) Devlet Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'nde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıl İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran Türk halk müziğinin usta ismi, 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Müzik kariyerinin yanı sıra naif kişiliğiyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeyi başaran Nuray Hafiftaş’ın Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.



Nuray Hafiftaş'ın Türk halk müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. "Eyvah Gönül" de ürettikleri eserlerden biri.



2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş'a kolon ve karaciğer kanseri teşhisi konulduğu duyurulmuştu.