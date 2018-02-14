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'Çağırmanın sebebi buymuş meğer...'

Uzun zamadır kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Acı haberi alan dostları üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi. İşte ünlü isimlerin Nuray Hafiftaş'ın ardından kaleme aldığı duygusal mesajlar....

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 14:00 | Son Güncelleme:
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Çağırmanın sebebi buymuş meğer...Next

Uzun zamadır kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Acı haberi alan dostları üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin duygusal mesajları....

Etiketler: Zara , hakan peker , Sevcan Orhan

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