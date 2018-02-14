'Çağırmanın sebebi buymuş meğer...'

Uzun zamadır kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Acı haberi alan dostları üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi. İşte ünlü isimlerin Nuray Hafiftaş'ın ardından kaleme aldığı duygusal mesajlar....
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.