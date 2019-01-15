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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.01.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Şok iddia: Yusuf bana tokat attı!

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Şok iddia: Yusuf bana tokat attı!

Yusuf Güney'in 'darp etmedim' dediği kız arkadaşı 2. Sayfa programına telefonla bağlandı, yaşananları canlı yayında anlattı, Yusuf Güney'in kendisine tokat attığını iddia etti.

Yusuf Güney’in  sosyal medya üzerinden tanıştığı kız arkadaşını darp ettiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına konuk olan Yusuf Güney, iddiaları kesin bir dille yalanladı ve ‘asıl mağdur benim’ dedi.

Yusuf Güneyden darp iddiasına yanıt
Yusuf Güney'den darp iddiasına yanıt!

Güney’in açıklamalarından sonra gözler şarkıcının kız arkadaşına çevrildi. Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Deniz Hanım, yaşananları canlı yayında anlattı:

 “Yusuf’un dediği gibi olmadı olay. Bir mekanda onu rahatsız edecek bir şey yapmışım, falan öyle bir şey yok.  Onun anlattıklarından sonra bu açıklamayı yapmak mecburi oldu.

Bebek’te bir mekandayken karşı masamızda 4 tane kız oturuyordu. Kızlar bizim fotoğrafımızı çekmeye çalışıyordu. Ben de Yusuf’a ‘garsonlara söyler misin bizi fotoğraf çekmesinler’ dedim. Yusuf da bana ‘bunlar erkeklere hesap ödetmeye gelen kadınlar’ dedi. Sonra biz çıkarken ‘sen tanımadığın kadınlar hakkında böyle konuşuyorsan, benim hakkımda da konuşursun. Hesabı ben kendim ödeyeceğim’ dedim. Hesabı ödedim. Yusuf’a bunu anlattım. Sonra hesabı alıp geri verdi. Taksiye bindim, olayı kapattığımızı düşünüyordum ki bana hakaret etmeye başladı. ‘sen kimsin’ falan dedi. Sinirli bir şekilde benimle konuştuğu için taksiyi kenara çekip, inmek istedim. 3. Kez söylememe rağmen beni indirmediği için taksiciden rica ettim. En son bunu söylediğimde bana küfür etti. Araba kenara çekildi. İnmeye çalışırken yine beni tuttu.  İnmeme izin vermediği için ona tekme attım. İnmek için bunu yaptım. Anında bana tokat attı. Bana tokat atınca karşılık verdim, birbirimize girdik. Olay budur. ‘Yüzümde çizikler var’ diyor ya, birbirimize girdik. Ben yaptığım şeyleri söylüyorum. Yusuf bir melekmiş gibi davranıp, her şeyi benim üstüme atmaya çalıştığı için anlatıyorum bunları. Bana tokat attı.

Bizim yanımızda iki tane arkadaşımız vardı. Onların ifadeleri de var. Olay büyümesin diye aralarında konuşup, bizi karakolda buluşturdular. Sonra kariyeri zarar görmesin diye şikayeti geri çektim. Ben onu insan yerine koyduğum için böyle bir şey yaptım, yapmamam gerekiyormuş.

Biz Instagram’da tanıştık. Elimde kanıtlar da var zaten. ‘alkol içmiyorum’ gibi şeyler söylüyor ya, kendini bir şekilde tanıtmış. Böyle göstermeye devam etmek istiyor.

Bir şey anlatacaksan bari doğru düzgün anlat. 4 kişilik bir hesap ödendi. Bebek’te bir mekanda. Ne kadar hesap geldiği önemli değil. Önemli olan bunlar yaşanmadan önce olanlar. Diğer kadınlar hakkında söyledikleri.”

 

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