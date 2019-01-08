Yusuf Güney'den darp iddiasına yanıt!

“Gece dışarı çıktık. Kendisi yurt dışından geldiği için onun isteği üzerine güzel bir yere götürdüm. Kendisi alkol aldı, ben alkol kullanmıyorum. Alkolün etkisiyle Türkiye’de hoş karşılanmayacak şeyler yaptı. ‘Hadi kalkalım’ dedim. O sırada hesapla ilgili bir tartışma çıktı. Çok komik ve saçma bir şey, hiç üzerinde bile durmadık. Güldüm, geçtim. Sonra taksiye bindik. Başka yere gitmek istedi. Ben eve gideyim, siz devam edin dedim. Sonra bana argo şeyler söylemeye başladı.

Taksiye bindik. Bir anda hiç beklemediğim tarz ve üslupla argo konuşmaya başladı. Kendisini uyardım, 'Taksideyiz, insanlar var yapma böyle' diye.

Argo kelimelerin ardından bana karşı sataşma ve hareketlere başladı. Bildiğiniz taksinin içinde bana saldırmaya başladı.

Herkes şok içinde! Arkadaşı da... Benim arkadaşım da... Ben de...

Arabanın içinde çıldırdı. Kendisini zapt edemiyoruz. Taksiyi kenara çektirdim. Arabadan indim. Üzerime yürümeye başladı, bana saldırmaya başladı. Sonra ben onu darp etmişim ayağına getirip polis çağırdı. 'Çağır gelsinler' dedim. Çünkü ortada bir şey yok, ben kendisini durdurmaya çalışıyorum. Şikayetçi olacağını da söyledi. Benim ellerim, kollarım, boynum, ayaklarım her yerim mosmor. Ben hastaneye gidip darp raporu da aldım. Burada asıl darp edilen benim. Darp raporunda boynumdaki, yüzümdeki tırnak izleri, çizikler görünüyor. Onda hiçbir şey yok. Buna rağmen şikayetçi oldu benden. Beni gören komiser de sordu ‘Hayırdır ne oldu’ dedi, ‘Ben de bilmiyorum, alkolün etkisiyle böyle oldu herhalde normalde iyi kız’ dedim.

aradan birkaç saat geçti. Arkadaşı da anlattı olanları. Yaptığından pişman oldu. 'Özür dilerim ben kendimde değildim herhalde o an' dedi. Gitti ve şikayetinden vazgeçti. Ben de olay uzamasın diye şikayetimi geri çektim. Barıştık. Olay tatlıya bağlandı. Kağıtlarımızı içeriye verdik. Konu kapandı. 3-4 ay oldu tanışalı. Arkadaşımız zamanında yaşadığı kötü olaylardan dolayı sinir hapları kullanıyormuş ben bunu tanıştığımda bilmiyordum. Böyle bir gece yaşadık. Ben bunu hiçbir şekilde dile getirmedim. İsim vermeyeceğim ama bunun örneği çok yaşanıyor. Kadınların darp edilmesi dünyanın en yanlış şeyi, ki ben böyle bir şey yapacağım öyle mi? Ben bir kadını darp etsem yürüyerek karakola gidebilir mi? Bir kere güç eşitliği yok aramızda. Erkekleri de dinleyin artık yeter ya!

Şaka gibi başladı her şey. 'Şikayetçi olacağım' falan deyince iş ciddiye gidecek, bari gidip darp raporu alayım da insanlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu görsünler diye düşündüm."