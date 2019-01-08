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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
08.01.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Yusuf Güney'den darp iddiasına yanıt!

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Yusuf Güney'den darp iddiasına yanıt!

Şarkıcı Yusuf Güney internet üzerinden tanıştığı Deniz Ç. ile Bebek'te bir mekana gitti. İddiaya göre; Güney, mekan çıkışı bindikleri takside 'fazla gelen hesap nedeniyle' tartıştığı Deniz Ç.'yi darp etti. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yusuf Güney, hakkındaki 'darp iddiasına' canlı yayında yanıt verdi.

“Gece dışarı çıktık. Kendisi yurt dışından geldiği için onun isteği üzerine güzel bir yere götürdüm. Kendisi alkol aldı, ben alkol kullanmıyorum. Alkolün etkisiyle Türkiye’de hoş karşılanmayacak şeyler yaptı. ‘Hadi kalkalım’ dedim. O sırada hesapla ilgili bir tartışma çıktı. Çok komik ve saçma bir şey, hiç üzerinde bile durmadık. Güldüm, geçtim. Sonra taksiye bindik. Başka yere gitmek istedi. Ben eve gideyim, siz devam edin dedim. Sonra bana argo şeyler söylemeye başladı.

Taksiye bindik. Bir anda hiç beklemediğim tarz ve üslupla argo konuşmaya başladı. Kendisini uyardım, 'Taksideyiz, insanlar var yapma böyle' diye.

Argo kelimelerin ardından bana karşı sataşma ve hareketlere başladı. Bildiğiniz taksinin içinde bana saldırmaya başladı.

Herkes şok içinde! Arkadaşı da... Benim arkadaşım da... Ben de...

Arabanın içinde çıldırdı. Kendisini zapt edemiyoruz. Taksiyi kenara çektirdim. Arabadan indim. Üzerime yürümeye başladı, bana saldırmaya başladı. Sonra ben onu darp etmişim ayağına getirip polis çağırdı. 'Çağır gelsinler' dedim. Çünkü ortada bir şey yok, ben kendisini durdurmaya çalışıyorum. Şikayetçi olacağını da söyledi. Benim ellerim, kollarım, boynum, ayaklarım her yerim mosmor. Ben hastaneye gidip darp raporu da aldım. Burada asıl darp edilen benim. Darp raporunda boynumdaki, yüzümdeki tırnak izleri, çizikler görünüyor. Onda hiçbir şey yok. Buna rağmen şikayetçi oldu benden. Beni gören komiser de sordu ‘Hayırdır ne oldu’ dedi, ‘Ben de bilmiyorum, alkolün etkisiyle böyle oldu herhalde normalde iyi kız’ dedim.

aradan birkaç saat geçti. Arkadaşı da anlattı olanları. Yaptığından pişman oldu. 'Özür dilerim ben kendimde değildim herhalde o an' dedi. Gitti ve şikayetinden vazgeçti. Ben de olay uzamasın diye şikayetimi geri çektim. Barıştık. Olay tatlıya bağlandı. Kağıtlarımızı içeriye verdik. Konu kapandı. 3-4 ay oldu tanışalı. Arkadaşımız zamanında yaşadığı kötü olaylardan dolayı sinir hapları kullanıyormuş ben bunu tanıştığımda bilmiyordum. Böyle bir gece yaşadık. Ben bunu hiçbir şekilde dile getirmedim. İsim vermeyeceğim ama bunun örneği çok yaşanıyor. Kadınların darp edilmesi dünyanın en yanlış şeyi, ki ben böyle bir şey yapacağım öyle mi? Ben bir kadını darp etsem yürüyerek karakola gidebilir mi? Bir kere güç eşitliği yok aramızda. Erkekleri de dinleyin artık yeter ya!

Şaka gibi başladı her şey. 'Şikayetçi olacağım' falan deyince iş ciddiye gidecek, bari gidip darp raporu alayım da insanlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu görsünler diye düşündüm."

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