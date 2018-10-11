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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Behlül AYDIN, Cenker TEZEL, Çetin AYDIN
11.10.2018 - 18:55, Son Güncelleme:

Son dakika... Savcı'dan flaş talimat: Arda Turan'ı yakalayın

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Son dakika... Savcı'dan flaş talimat: Arda Turan'ı yakalayın

Arda Turan-Berkay kavgasında, Turan’ın elindeki silahın ateş aldığı ortaya çıktı. Savcılık, futbolcunun yakalanması ve tabancanın bulunması talimatını verdi. Kasten yaralama ve silahlı tehditten soruşturma başlatan savcılık, Berkay, eşi ve Murat Dalkılıç’ın ifadesinin alınmasını istedi.

SALI gecesi Arda Turan ve Berkay Şahin arasında Emirgan’daki Gizli Kalsın’da yaşanan tartışma sırasında, Turan’ın kafa attığı Berkay Şahin’in burnu kırıldı. Ünlü şarkıcı ve eşi Özlem Şahin özel bir hastaneye gitti. Saatler 05.30’u gösterdiğinde Arda Turan da onların bulunduğu hastaneye giriş yaptı. İddiaya göre ikili arasında tartışma sürerken hastaneye Murat Dalkılıç da geldi. Güvenlik görevlileri, hastaneye gelen kişilerin alkollü olduklarını, ayrıca ünlü futbolcunun belindeki kabarıklığı fark etti ancak Arda Turan onlara hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Ne var ki tartışma sırasında silah ateş aldı. Mermi fotokopi makinesinden sekip yere isabet etti. Bunun üzerine Arda Turan hastaneden ayrıldı.

SİLAH KAMERADA

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelip inceleme başlatan polislere silahtan çıkan mermi çekirdeği özel güvenlikçiler tarafından teslim edildi. Mermiye el konulurken, güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntüler, Arda Turan’ın elinde silah olduğunu ortaya çıkardı. Polis Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verdi. Savcılık, “kasten yaralama ve silahlı tehdit”ten dosya açılması, Arda Turan’ın yakalanması ve tabancanın bulunması talimatını verdi. Ayrıca Berkay, eşi ve Murat Dalkılıç’ın ifadelerinin alınmasını istedi. Özlem Şahin’in ifadesinde cinsel taciz suçlamasında bulunması halinde ayrıca talimat için savcılığa bilgi verilmesi de talep edildi.

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