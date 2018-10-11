Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan olayın polis tutanağı ortaya çıktı!
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında bir gece kulübünde yaşanan ve devamında özel bir hastanede devam eden olayın polis tutanağı ortaya çıktı. Polis tutanağına göre, olay günü sabaha karşı özel hastaneye giriş yaptıkları belirtilen Berkay ve Arda'nın hayli gergin oldukları, özel güvenlik görevlilerinin Arda'nın 'belinde kabarıklık' olduğunu gözlemledikleri, daha sonra görüntüler incelendiğinde Arda'nın elinde siyah bir silah olduğunun görüldüğü ayrıca görüntülerde olmamasına rağmen de çalışanların sabah mesaiye başladıklarında ikilinin tartıştıkları bölümde mermi çekirdekleri buldukları belirtiliyor. Tutanakta ayrıca ikilinin tartıştığı sırada hastaneye Murat Dalkılıç'ın da geldiği tutanakta yer alıyor.
Polis tutanağına göre, özel hastaneden 10 Ekim Çarşamba günü saat 13:30'da gelen 'silah ile ateş etme olayı' ihbarı üzerine polis görevlileri özel hastaneye gidiyorlar.
Polisin hastanede yaptığı inceleme ve çalışanlarla yaptığı görüşmeler sonrasında, Arda Turan ile berkay şahin'in sabah 05.30'da hastaneye giriş yaptıkları, alkollü ve gergin oldukları tespit ediliyor. Ayrıca özel hastanenin güvenlik görevlileri Arda'nın hastaneye girişi sırasında 'belinde kabarıklık' gözlüyorlar.
Yine hastane çalışanlarının anlattıklarına göre ikili acil servis yakınında zaman zaman yüksek veya alçak sesle tartışmışlar. Bu sırada hastaneye giriş yapan Murat Dalkılıç da ikilinin yanına gelmiş.
Çalışanlar ikilinin tartıştıkları bölümde daha sonra yaptıkları incelemede, zeminde ve fotokopi makinesine isabet etmiş şekilde mermi çekirdeği bulmuş ancak hemen emniyete haber vermemişler. Berkay Şahin'in bu esnada aldığı raporda ise burnunda kırık olduğu belirtilmiş.
Emniyet görevilileri daha sonra hastanedeki kamera kayıtlarını incelediğinde Arda Turan'ın elinde siyah renkli bir silah tespit etmiş ancak kayıtlarda silahın ateş adlığı görüntüler tespit edilememiş.
Tutanağa göre polis yaşanan olayları Beşiktaş Cumhuriyet Savcısı Utku Kibritçioğlu aktardıktan sonra savcı; kasten yaralama ve silahla tehditten Arda Turan'ın yakalanması, tabancanın bulunması için çalışma yapılması, Berkay Şahin, eşi Özlem Şahin ve Murat Dalkılıç'ın bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması, hastanedeki kamera kayıtlarının alınması ve ayrıca Özlem Şahin'in beyanında cinsel taciz olayı geçerse tekrar savcıdan talimat beklenmesi talimatını verdi.
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