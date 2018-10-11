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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.10.2018 - 18:27, Son Güncelleme:

Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan olayın polis tutanağı ortaya çıktı!

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Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan olayın polis tutanağı ortaya çıktı!

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında bir gece kulübünde yaşanan ve devamında özel bir hastanede devam eden olayın polis tutanağı ortaya çıktı. Polis tutanağına göre, olay günü sabaha karşı özel hastaneye giriş yaptıkları belirtilen Berkay ve Arda'nın hayli gergin oldukları, özel güvenlik görevlilerinin Arda'nın 'belinde kabarıklık' olduğunu gözlemledikleri, daha sonra görüntüler incelendiğinde Arda'nın elinde siyah bir silah olduğunun görüldüğü ayrıca görüntülerde olmamasına rağmen de çalışanların sabah mesaiye başladıklarında ikilinin tartıştıkları bölümde mermi çekirdekleri buldukları belirtiliyor. Tutanakta ayrıca ikilinin tartıştığı sırada hastaneye Murat Dalkılıç'ın da geldiği tutanakta yer alıyor.

Polis tutanağına göre, özel hastaneden 10 Ekim Çarşamba günü saat 13:30'da gelen 'silah ile ateş etme olayı' ihbarı üzerine polis görevlileri özel hastaneye gidiyorlar.

Polisin hastanede yaptığı inceleme ve çalışanlarla yaptığı görüşmeler sonrasında, Arda Turan ile berkay şahin'in sabah 05.30'da hastaneye giriş yaptıkları, alkollü ve gergin oldukları tespit ediliyor. Ayrıca özel hastanenin güvenlik görevlileri Arda'nın hastaneye girişi sırasında 'belinde kabarıklık' gözlüyorlar.

Yine hastane çalışanlarının anlattıklarına göre ikili acil servis yakınında zaman zaman yüksek veya alçak sesle tartışmışlar. Bu sırada hastaneye giriş yapan Murat Dalkılıç da ikilinin yanına gelmiş.

Çalışanlar ikilinin tartıştıkları bölümde daha sonra yaptıkları incelemede, zeminde ve fotokopi makinesine isabet etmiş şekilde mermi çekirdeği bulmuş ancak hemen emniyete haber vermemişler. Berkay Şahin'in bu esnada aldığı raporda ise burnunda kırık olduğu belirtilmiş.

Emniyet görevilileri daha sonra hastanedeki kamera kayıtlarını incelediğinde Arda Turan'ın elinde siyah renkli bir silah tespit etmiş ancak kayıtlarda silahın ateş adlığı görüntüler tespit edilememiş.

Tutanağa göre polis yaşanan olayları Beşiktaş Cumhuriyet Savcısı Utku Kibritçioğlu aktardıktan sonra savcı; kasten yaralama  ve silahla tehditten Arda Turan'ın yakalanması, tabancanın bulunması için çalışma yapılması, Berkay Şahin, eşi Özlem Şahin ve Murat Dalkılıç'ın bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması, hastanedeki kamera kayıtlarının alınması ve ayrıca Özlem Şahin'in beyanında cinsel taciz olayı geçerse tekrar savcıdan talimat beklenmesi talimatını verdi. 


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