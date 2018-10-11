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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
11.10.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Arda ne kadar ceza alabilir?

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Arda ne kadar ceza alabilir?

İstanbul Barosu’na üye avukat Alper Sarıca, şarkıcı Berkay ile olan kavgası ile gündeme gelen Arda Turan’ın 5 yıldan 15 yıl 6 aya varan sürelerde hapis cezası alabileceğini açıkladı. Olay yeri kamera kayıtları ile yaşananların net olarak ortaya konulabileceğini aktaran Av Sarıca, “Hakkındaki iddialar doğruysa Arda Turan cezaevine girebilir” dedi.

Av. Sarıca konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

*Arda Turan'ın bir eğlence mekânında şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in koluna dokunarak kulağına eğilip "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" demesi olayda fiziksel temas bulunduğundan Türk Ceza Kanunu.’nun (TCK) 102/1-2. cümlesi uyarınca sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçunu oluşturur ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun yani Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin’in şikayette bulunmasına bağlıdır.

*Arda Turan'ın bu olayın akabinde yumruk atarak Berkay'ı burnunda kemik kırığı oluşturacak şekilde darp etmesi kırığın hayat fonksiyonlarına etkisine göre TCK.'nın 86/1 ve 87/3 maddeleri uyarınca 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını gerektiriyor. Yine Arda'nın eylemi sonucu Berkay'ın duyularından birinin işlevinin sürekli zayıflaması veya yüzünde sabit iz oluşması halinde verilecek cezanın 1 kat arttırılacağı kanunda düzenlenmiştir.

SİLAH RUHSATSIZ ÇIKARSA CEZA ARTAR
*Arda Turan'ın silahla hastanede ateş etmesi iddiası doğru ise; bu eylem 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiren genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu oluşturur. Turan'ın olayda kullandığı iddia edilen silahın ruhsatsız olduğu ortaya çıkarsa ayrıca 6136 sayılı Kanunun 13. maddesine göre hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacaktır.

Ünlü futbolcu hakkında yapılacak soruşturmada toplanacak deliller; özellikle olayın meydana geldiği yerlerin kamera kayıtları) olayı aydınlatacaktır diye düşünüyorum.”

Arda ne kadar ceza alabilir
 

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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