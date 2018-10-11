Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç: Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı
Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen kavganın perde arkası ortaya çıkmaya devam ediyor. Konuyla alakalı Fanatik'e konuşan Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç, Arda Turan'ın elindeki silahın hastanede ateş aldığını söyledi.
Erdinç detaylar anlattı:
Berkay'ın burnu kırılınca hastaneye gidiyor. Arda, arkasından Ulus'ta bir hastaneye gidiyor. Berkay Şahin'in tedavi olacağı kata çıkıyor. Kavga olayı olduğu için Arda Turan'ı, o kata almak istemiyorlar. Ortada cam bir sehpa var. Görüntülerde var zaten Arda'nın elindeki silah ateş alıyor. Arda'nın ruhsatlı silahı mı değil mi? Belli değil. Ancak havaya doğru kimseye gelecek şekilde değil. Namlunun ucu tavana doğru dönük. Kurşun tavana isabet ediyor ve bazı cisimler yere düşüyor. Hastanede ateş ettiği için Arda Turan ile ilgili adli bir işlem yapılacak.
Futbol Yorumcusu Uğur Meleke'den Milli Takım yorumu: 'Adam gibi adamlar' çetesinden kurtulmamız lazım
Yorumları Göster
Yorumları Gizle