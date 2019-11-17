Özkan Uğur: Şahan Gökbakar'dan teklif gelirse....
Geçen yıl safra kesesi ameliyatı olan Özkan Uğur, Nişantaşı’ndaki bir sağlık merkezinde görüntülendi. “Rutin kontrol için geldim” diyen Uğur, “Karakomik Filmler” ile ilgili sorulara yanıt verdi.
Uğur, Cem Yılmaz’ın hep aynı isimlerle çalıştığı yönündeki eleştiriler hatırlatılınca “Bakın zamanında Ertem Eğilmez kimlerle çalıştı. Hep o eski büyük isimler; Kemal Sunal ve diğerleri” dedi.
Sanatçı, “Teklif gelse Şahan Gökbakar’la da oynar mısınız?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Şahan’ı izlemedim ama ona da başarılar diliyorum. Teklif gelse oynar mıyım, valla o günkü şartlara bağlı. Ben de zaten öyle her filmde oynayan biri değilim, asıl işimiz müzisyenlik.”
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