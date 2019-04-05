Oyuncu Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile evlendi
OYUNCU Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile Adana’daki portakal bahçesinde evlendi.
Oyuncu Rıza Akın, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Miho Shimotashiro ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Menderes ve Funda Samancılar ile Doç.Dr. Alper Eken yaptı.Nikah törenine ünlü yönetmen ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, usta sanatçı Menderes Samancılar ile Ali Haydar Bozkurt, 31 Mart Yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar da katıldı. Akın’ın nikah töreninde ’01’ yazılı tişört ve Japonların yöresel kıyafetini giydi.
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