Önce kendinizi mutlu edin
Belçim Bilgin, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İyi Gelecek Festivali”ne katıldı.
Migros’un düzenlediği festivalde soruları yanıtlayan Belçim Bilgin, mutluluğun tanımıyla ilgili soruya, “Mutlu olmak için herkes bir sebep arıyor. Kimi zengin olmak istiyor kimisi başka bir şey. Ben hep pozitif düşünüyorum” yanıtını verdi.
Oyuncu “Çocuğunuzu nasıl mutlu edersiniz” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Biz mutlu olmadan çocuklar mutlu olmuyor. Uçakta da denilir ya, önce kendi maskenizi, ardından çocuğunuzun maskesini takın diye. Önce kendimizi mutlu edebilmeliyiz.”
En önemli rol
“Hayatınızın en önemli rolü nedir” sorusunu yanıtlayan Belçim Bilgin, “Annemin Yarası’nda savaş yıllarında tecavüze uğrayan bir kadını oynadım. Hayatımda oynadığım en iyi rol o oldu. Çektiği acıları yüreğimde hissettim” dedi.
Belçim Bilgin, “Yapımcı olmaya karar verdim. Çünkü biz oyuncular olarak kendi ipimizi yapımcılara yönetmenlere vermiş durumdayız” diyerek yapımcılığa adım atacağını söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle