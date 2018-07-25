Merve Boluğur 110 bin liralık alacağını istedi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
25.07.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Merve Boluğur 110 bin liralık alacağını istedi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Merve Boluğur 110 bin liralık alacağını istedi

Oyuncu Merve Boluğur, yayından kaldırılan “ İçimdeki Fırtına” adlı diziden iki bölümlük alacağı olduğunu iddia ederek Aslan Film Yapım Hizmetleri şirketine 110 bin liralık dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre oyuncu Merve Boluğurİçimdeki Fırtına” isimli dizde başrol oyuncusu olarak rol almak için davalı yapımcı Aslan Film şirketiyle 18 Kasım 2016 tarihinde bir sözleşme imzaladı. İddiaya göre “İçimdeki Fırtına” dizisi, 6. bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılınca davalı yapım şirketi de 5. ve 6. bölümlerle ilgili ünlü oyuncuya ücretini ödemedi. Merve Boluğur’ın avukatı Aydın Kurban dava dilekçesinde, “Müvekkilime iki bölümlük oyunculuk ücreti ödenmeyince İstanbul 34. İcra Müdürlüğü’ne icra takibi başlattık. Davalı Aslan Film yapım şirketi de müvekkilin başlattığı icra takibine itiraz ederek 110 bin 250 liralık icra takibini durdurdu. Yapım şirketi icra takibine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ermiştir. 6 bölüm yayında kalan dizi daha sonra yayınlanmamıştır. Davalı yapım şirketi de müvekkile iki bölümlük oyunculuk ücretini ödememiştir. Alacağımızın faiziyle birlikte davalı yapım şirketinden tahsilini istiyoruz. Davalı yapım şirketinin icra müdürlüğüne yaptığı itirazın iptalini talep ediyoruz. Ayrıca davalının haksız ve kötü niyetli itirazı nedeniyle yüzde 20 icra inkar tazminatına çarptırılmasını talep ediyoruz” dedi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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