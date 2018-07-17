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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayati ARIGAN/iSTANBUL, (DHA) 
17.07.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Karar çıktı! İbrahim Tatlıses tazminat ödeyecek!

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Karar çıktı! İbrahim Tatlıses tazminat ödeyecek!

İSTANBUL Adliyesinde görev yapan hakim Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslana iftira attığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, hukukçu anne-kıza 5’er bin TL’den 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetimiyle ilgili, Arif Sağ ve ekibi ile İbrahim Tatlısesin de yer aldığı grup arasındaki 2014’te yaşanan tartışmalar mahkemeye taşındı. İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar Mahkemesi Hakimi Hazal Zengingül de davacı Ali Haydar Timisi, davalısı MESAM olan bir dosyada ihtiyati tedbir kararı vermişti.

KARARI TWEETLERİYLE ELEŞTİRDİ

İbrahim Tatlıses, bu kararı eleştirdi. Tatlıses MESAMın danışman hukukçusu avukat Aslı Aslanın, 3. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi Hakimi Habibe Aslanın kızı olması nedeniyle böyle bir karar verildiğini iddia etti. Tatlıses attığı 3 tweette, Durdurma kararı aldık. Alabilirler neden alamasınlar ki? Fikri Sınai Mahkemesinden almışlar. Fikri Sınai Hakimi Habibe Aslan. Kızı da MESAMın avukatı Aslı Aslan. Nasıl almasınlar ortada bir kurul kararı var nedir bu başkan artık biz sizi istemiyoruz. Gidin, Yeteeeer!! Yani tüm müzik insanları adına diyorum ki usta, yedik kaz etinden doyduk lezzetinden. Artık bu ülkede hatırla gönülle yapılan işler bitti şeklindeki paylaşımda bulundu.

HAKİMDEN İFTİRA DAVASI

Hakim Habibe Aslan, Tatlısese hakimlik ve insani değerlerini, kişiliğini, tarafsızlığını ve adilliğini tartışmaya açarak kendisine iftira attığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Hakim Habibe Aslan kendisi ve kızı için de 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Kararı kendisinin vermediğini belirten Hakim Habibe Aslan kızının da söz konusu dava dosyasında davacı ve MESAM’ı temsil etmediğini belirtti.

401 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Tweetlerin atıldığı tarihte Tatlıses’in 401 bin takipçisi olduğu belirtilen dilekçede, tweetlerin haber sitelerinde kullanılmasıyla milyonlarca kişiye ulaştığı yer aldı. Tatlıses’in kararı verenin Habibe Aslan, MESAM’ın avukatının da Aslı Aslan olup olmadığını araştırmadan itham ettiği anlatıldı.

CEZA ALMADI MANEVİ TAZMİNATA MAHKUM OLDU

Tatlıses, hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davadan geçtiğimiz yıl beraat etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tazminat davasının önceki gün görülen duruşmasında ise mahkeme kararını açıkladı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada İbrahim Tatlıses’in attığı tweetlerin hakim Habibe Aslan ve avukat kızı Aslı Aslan’ın kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten mahkeme, ünlü türkücüyü tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme İbrahim Tatlıses’in hukukçu anne-kıza 5’er bin TL’den toplam 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.



 

 

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