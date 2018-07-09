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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Magazin
09.07.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

"Gözümü açınca baktım, yatak odamda bir adam" Hülya Avşar evine giren hırsızı kovaladı

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Hülya Avşar’ın, Ayvalık’taki yazlık evine hırsız girdi. Sanatçı, yatak odasında karşılaştığı hırsızı kovaladı. Evden kaçmayı başaran adam, bin 500 TL çaldı

Hülya Avşar evine giren hırsızı nasıl kovaladığını ve yaşananları Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'na anlattı:
“Sabah 06.00- 06.30 gibiydi. Gün aydınlanmıştı. Gözümü açınca baktım yatak odamda bir adam. Ayağa fırlayıp, sen kimsin dedim? Şapkalı, eldivenli adam, eliyle yüzünü gizleyip ‘Benim, ben’ demesin mi?"

 "Yataktan fırlayıp üstüne yürüdüm, çaldığı çantalarımı balkondan atıp, kendi kapıdan aşağı hızla kaçmaya başladı. Tam ensesinden yakalamak üzereydim adamı, ama gecelikle olduğumu fark edip geri döndüm, üstüme bir şeyler aldım."

 "Merdivenden inerken yine kovalamaya başladım onu, ama yakalayamadım. Bahçeden çantaları alıp kaçtı. Gürültüye uyanan Zehra’ya alt kattaki Helin’e bakmasını söyledim. 155’i aradık, polis geldi."

Gözümü açınca baktım, yatak odamda bir adam Hülya Avşar evine giren hırsızı kovaladı


 "Evdeki kameralardan hırsızın eşkali belirlendi. Burhaniye’de birçok evi soymaktan aranan bir hırsız çıktı.”

 Avşar, hırsızın çaldığı çantalarda nelerin olduğunu sorusunu şu cevabı verdi: “Bin 500 TL civarında para... Kimlik kartlarım, kredi kartlarım, pasaportum, otomobilimin anahtarı ve iki pırlanta küpe.”

Pazar sabahı yazlığında yaşananların aksiyon filmlerini aratmadığını vurgulayan Avşar, olayın devamını ise şöyle anlattı: "İşin ilginç yanı, içindeki paraları alıp, çantaları Ayvalık yakınında atmış hırsız. Polisin söylediğine göre yöntemi buymuş"

 Avşar sözlerine şöyle devam etti: "Dün denize girerken küpelerimi peçeteye sarıp çantama koymuştum. Sanıyorum onu kirli sanıp, diğer eşyalar gibi onu da bırakmış."

Hüyla Avşar; Bu olay seni nasıl etkiledi sorusuna ise “Eylül ile Leyla gibi çocukların öldürülmesinin ailelerine yaşattığı acının yanında benimki ne ki? O yüzden bu olay çok fazla etkilemedi beni.”

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