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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hep Ajda mı okuyacak

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Hep Ajda mı okuyacak

Fikret Şeneş’e saygı albümünde yer almadığı için eleştirilen süperstar Ajda Pekkan, Şeneş’e kırgın olduğu iddiasına yanıt verdi: “Kırgınlık yok. Yıllarca ben okudum, biraz da başkaları okusun”.

“TANRI Misafiri”, “Kimler Geldi Kimler Geçti” ve “Uykusuz Her Gece” gibi unutulmaz şarkılarında Fikret Şeneş’in imzası bulunan Ajda Pekkan, ünlü söz yazarı için hazırlanan saygı albümünde yer almadı. Bu durum, Pekkan ile merhum sanatçı arasında geçmişte bir kırgınlık yaşandığı şeklinde dedikodulara yol açtı. Konuyla ilgili suskunluğunu sonunda bozan Pekkan, Şeneş’e kırgın olmadığını söyledi: “Hep Ajda Pekkan aynı şarkıları söyleyemez. Birazcık da benim dışımda şeyler olması gerekiyor. Bir kırgınlık yok. Yıllarca ben okudum, biraz da başkaları okusun. Ben kendim klasikleri bir araya getirerek bir albüm yapacaktım ama sonra kendimi tekrar etmek istemedim açıkçası.”

EN ÇOK CEYLAN’I BEĞENDİM

“Kimler Geldi Kimler Geçti” adlı albümü dinleyip beğendiğini de dile getiren sanatçı, “En çok Ceylan’ı (Çapa) beğendim. Şimdiye kadar hiç şarkı söylememiş olmasına rağmen çok güzel okumuş. Bence şarkıcılığa soyunabilir. Albümdeki aranjmanları da beğendim. Herkes çok güzel yorumlamış” diye konuştu. 

Sezen’le ikimiz çok tatlı oluruz

Ajda Pekkan, albüm için “Tanrı Misafiri” şarkısını yorumlayan Sezen Aksu hakkında şöyle dedi: “Sezen’den bu şarkıyı dinlemek çok büyük ayrıcalık oldu. Çok beğendim. Fevkalade icra etmiş. Sezen’e sürekli söylüyorum ‘Sahne seni özlüyor’ diye. Özellikle ikimiz bir sahnede çok tatlı oluruz. Bizim gibi insanlar gelmez bir daha. Kıymet bilmek lazım.”

* Ajda Pekkan, Fikret Şeneş klasiklerinden oluşan bir albüm hazırlamayı planladığını, ancak projeden vazgeçtiğini açıkladı.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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